Україна отримала від ЄС систему для розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала від ЄС систему для розмінування

Казна та Політика
265
Україна отримала від ЄС систему для розмінування
Україна отримала від ЄС систему для розмінування
Європейський союз передав Україні систему для розмінування DOK-ING MV-10: вона допоможе знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули.
Про це інформує пресслужба ЄС.
Вказано, що систему для розмінування Україна отримала у межах візиту представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля. За його словами, Україна не лише веде боротьбу з агресором, а й відновлюється.
Читайте також
«Українські оператори з розмінування беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання — очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України», — наголосив Боррель.
Зазначається, що система розмінування MV-10 може знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вона також добре підходить для очищення великих територій і є безпечною в експлуатації, оскільки керується дистанційно.
Читайте також
Система може розміновувати до 4000 кв. м на годину, в тому числі на крутих схилах. Також ЄС навчатиме українських операторів, які працюватимуть з системою MV-10.
«Це остання поставка в рамках пакета підтримки Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на Саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності - від базового обладнання для команд розмінування до піротехнічних машин та роботизованих систем розмінування», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.