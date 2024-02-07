Україна отримала від ЄС систему для розмінування — Finance.ua

Україна отримала від ЄС систему для розмінування Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Україна отримала від ЄС систему для розмінування

Європейський союз передав Україні систему для розмінування DOK-ING MV-10: вона допоможе знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули.

Про це інформує пресслужба ЄС.

Вказано, що систему для розмінування Україна отримала у межах візиту представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля. За його словами, Україна не лише веде боротьбу з агресором, а й відновлюється.

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«Українські оператори з розмінування беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання — очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України», — наголосив Боррель.

Зазначається, що система розмінування MV-10 може знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вона також добре підходить для очищення великих територій і є безпечною в експлуатації, оскільки керується дистанційно.

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Система може розміновувати до 4000 кв. м на годину, в тому числі на крутих схилах. Також ЄС навчатиме українських операторів, які працюватимуть з системою MV-10.

«Це остання поставка в рамках пакета підтримки Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на Саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності - від базового обладнання для команд розмінування до піротехнічних машин та роботизованих систем розмінування», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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