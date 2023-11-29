Скільки Україні коштуватиме розмінування землі — Finance.ua

Скільки Україні коштуватиме розмінування землі
Розмінування сільгоспземлі складається з різних етапів, вартість яких може значно варіюватися. Про це розповіли в «KSE Агроцентрі» виданню The Page.
Так, очищення землі від вибухонебезпечних предметів складається з таких етапів:
- нетехнічне обстеження, що полягає у зборі інформації з місця потенційного забруднення, без використання технічних засобів, наприклад, міношукачів;
- технічне обстеження, під час якого визначається наявність загроз за допомогою технічних засобів;
- безпосереднє розмінування — очищення від вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціалізованого обладнання.
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За оцінками KSE Institute, за результатами інтерв'ю із національними операторами протимінної діяльності, середня ціна цих послуг є такою:
- нетехнічне обстеження — $6 за га;
- технічне обстеження — більше $3 тис. за га;
- очищення землі — майже $30 тис. за га.
Фахівці наголошують, що останній, найдорожчий етап застосовується до значно меншої частки від площі землі, що вважалася потенційно забрудненою до проведення нетехнічного та технічного обстеження.
«Вартість розмінування залежить від методів, які використовують, а також від того, чи дійсно забруднена земля, наскільки та чим саме. Перевірка за допомогою супутникових знімків коштує нижче $1 за гектар. А якщо земля забруднена нерозірваними снарядами та мінними пастками, вартість очищення вручну може сягати $100 тис. за гектар», — розповів керівник Програми протимінної діяльності ПРООН (UNDP) в Україні Пол Геслоп.
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