Скільки Україні коштуватиме розмінування землі — Finance.ua

Скільки Україні коштуватиме розмінування землі Вчора 08:33 — Аграрний ринок

Скільки Україні коштуватиме розмінування землі

Розмінування сільгоспземлі складається з різних етапів, вартість яких може значно варіюватися. Про це розповіли в «KSE Агроцентрі» виданню The Page

Так, очищення землі від вибухонебезпечних предметів складається з таких етапів:

нетехнічне обстеження, що полягає у зборі інформації з місця потенційного забруднення, без використання технічних засобів, наприклад, міношукачів;

технічне обстеження, під час якого визначається наявність загроз за допомогою технічних засобів;

безпосереднє розмінування — очищення від вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціалізованого обладнання.

За оцінками KSE Institute, за результатами інтерв'ю із національними операторами протимінної діяльності, середня ціна цих послуг є такою:

нетехнічне обстеження — $6 за га;

технічне обстеження — більше $3 тис. за га;

очищення землі — майже $30 тис. за га.

Фахівці наголошують, що останній, найдорожчий етап застосовується до значно меншої частки від площі землі, що вважалася потенційно забрудненою до проведення нетехнічного та технічного обстеження.

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«Вартість розмінування залежить від методів, які використовують, а також від того, чи дійсно забруднена земля, наскільки та чим саме. Перевірка за допомогою супутникових знімків коштує нижче $1 за гектар. А якщо земля забруднена нерозірваними снарядами та мінними пастками, вартість очищення вручну може сягати $100 тис. за гектар», — розповів керівник Програми протимінної діяльності ПРООН (UNDP) в Україні Пол Геслоп.

agronews За матеріалами:

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