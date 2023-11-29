Скільки Україні коштуватиме розмінування землі — Finance.ua

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Скільки Україні коштуватиме розмінування землі

Аграрний ринок
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Скільки Україні коштуватиме розмінування землі
Скільки Україні коштуватиме розмінування землі
Розмінування сільгоспземлі складається з різних етапів, вартість яких може значно варіюватися. Про це розповіли в «KSE Агроцентрі» виданню The Page.
Так, очищення землі від вибухонебезпечних предметів складається з таких етапів:
  • нетехнічне обстеження, що полягає у зборі інформації з місця потенційного забруднення, без використання технічних засобів, наприклад, міношукачів;
  • технічне обстеження, під час якого визначається наявність загроз за допомогою технічних засобів;
  • безпосереднє розмінування — очищення від вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціалізованого обладнання.
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За оцінками KSE Institute, за результатами інтерв'ю із національними операторами протимінної діяльності, середня ціна цих послуг є такою:
  • нетехнічне обстеження — $6 за га;
  • технічне обстеження — більше $3 тис. за га;
  • очищення землі — майже $30 тис. за га.
Фахівці наголошують, що останній, найдорожчий етап застосовується до значно меншої частки від площі землі, що вважалася потенційно забрудненою до проведення нетехнічного та технічного обстеження.
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«Вартість розмінування залежить від методів, які використовують, а також від того, чи дійсно забруднена земля, наскільки та чим саме. Перевірка за допомогою супутникових знімків коштує нижче $1 за гектар. А якщо земля забруднена нерозірваними снарядами та мінними пастками, вартість очищення вручну може сягати $100 тис. за гектар», — розповів керівник Програми протимінної діяльності ПРООН (UNDP) в Україні Пол Геслоп.
За матеріалами:
agronews
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