Власники паїв можуть втрачати частину орендної плати через помилки в договорі: що перевірити

Власники земельних паїв ризикують втрачати частину доходу від оренди, якщо в договорі неправильно визначені умови оплати. Зокрема, важливо зафіксувати не лише суму орендної плати, а й строки її виплати, порядок індексації та відповідальність орендаря за прострочення.

Юристи пояснили , на які положення договору варто звернути уваг.

Розмір орендної плати та порядок її виплати

За словами юриста, розмір, форма, строки та порядок виплати орендної плати належать до істотних умов договору оренди землі. Їх визначають Закон України «Про оренду землі», типові договори оренди земельної частки (паю), затверджені Держкомземом, а також Податковий кодекс.

Розмір оплати можна встановити кількома способами.

Перший — у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Наприклад, 8% від її нормативної оцінки. Такий варіант краще захищає виплати від інфляції.

— у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Наприклад, 8% від її нормативної оцінки. Такий варіант краще захищає виплати від інфляції. Другий спосіб — визначити плату як відсоток від вартості земельного паю. Наприклад, не менше 4% його вартості. Такий підхід використовують, зокрема, коли в оренду передають пай, який ще не виділений у натурі в окрему земельну ділянку.

— визначити плату як відсоток від вартості земельного паю. Наприклад, не менше 4% його вартості. Такий підхід використовують, зокрема, коли в оренду передають пай, який ще не виділений у натурі в окрему земельну ділянку. Третій варіант — зафіксувати конкретну грошову суму. Однак він менш вигідний для власника землі через інфляцію. Тому в такому разі юрист радить обов’язково передбачити механізм індексації.

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Орендна плата може бути грошовою, натуральною або відробітковою. Найчастіше сторони обирають грошові розрахунки. За натуральної форми орендодавець отримує продукцію, наприклад зерно чи олію. Її перелік потрібно визначити в договорі, а вартість має відповідати ринковим цінам на дату укладення угоди.

Відробіткова форма передбачає надання орендарем певних послуг замість грошової оплати. Це може бути обробіток городу або транспортні послуги.

Окремо в договорі потрібно зафіксувати конкретну дату виплати, наприклад щороку до визначеного числа. Також слід зазначити спосіб розрахунку: готівкою через касу, переказом на банківський рахунок або передачею продукції зі складу.

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Від установленої дати виплати залежить і нарахування штрафних санкцій за прострочення. Крім того, за Законом України «Про оренду землі» орендну плату розраховують з урахуванням індексів інфляції. Якщо сторони не планують застосовувати індексацію, це потрібно окремо зазначити в договорі. Якщо ж порядок індексації не визначений, орендодавець може вимагати перерахунку з урахуванням офіційних індексів.

Штрафи за несплату та умови розірвання договору

Щоб захистити себе від затримок із виплатами, власникам паїв варто передбачити в договорі пеню за кожен день прострочення. За рекомендацією юристів, її можна встановити на рівні подвійної облікової ставки.

Також сторони можуть погодити додаткові штрафи за тривалу заборгованість. Наприклад, якщо орендар не платить понад три місяці, штраф може становити 3% від суми боргу. Окремі санкції можна передбачити за погіршення якості земельних угідь або самовільну передачу ділянки в суборенду.

Ще одна важлива умова — можливість одностороннього розірвання договору в разі систематичної несплати орендної плати.

Юристи також звернули увагу на податкові зобов’язання. Орендар виступає податковим агентом, тому під час виплати орендного доходу фізичній особі утримує податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір.