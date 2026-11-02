2 листопада 2026 року розпочався прийом заявок на участь у програмі підтримки аграріїв Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, чиї землі постраждали від мінної небезпеки та бойових дій.



Як отримати допомогу

Програма передбачає допомогу у відновленні сільськогосподарського виробництва, зокрема забезпечення насінням, добривами та підтримку в розмінуванні земель, пише ukragroconsult

Подати заявку можна до 30 листопада через Державний аграрний реєстр (ДАР).

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Учасники програми зможуть отримати ваучери на придбання насіння та добрив, проведення агрохімічного аналізу ґрунтів, а також агрономічні консультації. Для господарств, чиї землі ще потребують перевірки, передбачено підтримку в проведенні нетехнічного обстеження, гуманітарного розмінування та інформування про ризики вибухонебезпечних предметів.

Хто може подати

Програма охоплює 25 територіальних громад у трьох областях. Подати заявку можуть агровиробники, які обробляють від 3 до 300 га сільськогосподарських угідь у визначених громадах.

Обов’язковою умовою є розташування земельних ділянок на відстані щонайменше 20 км від зони активних бойових дій. До участі допускаються як фермери, чиї землі вже обстежені або розміновані, так і господарства, ділянки яких ще потребують відповідних заходів.

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Відбір учасників здійснюватиметься з урахуванням потреб господарств, відповідності встановленим критеріям та наявного фінансування.

Пріоритет надаватиметься аграріям, які раніше не отримували аналогічної допомоги від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Фермери з підтвердженим безпечним доступом до полів зможуть отримати ресурси безпосередньо для відновлення виробництва.

Із жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro. Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності. Раніше ми писали , яка середня річна плата за гектар восени 2026 року: де найвищі ціни.Із жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro. Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності.

У середньому за підсумками торгів фінальна вартість річної суборенди державних с/г земель зросла в 4,4 раза.Середня річна плата за гектар становить понад ₴16 тисяч.

Нагадаємо, в Україні для учасників бойових дій законом передбачені пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на їхнє першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Проте під час воєнного стану діють суттєві обмеження на безоплатну приватизацію державних і комунальних земель.