В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування — Finance.ua

В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В рамках ініціативи стартапи в сфері гумрозмінування отримають різноманітну підтримку, результатом має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби та технології.

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«Масштаб проблеми, з якою зіштовхнулася Україна — безпрецедентний. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету — повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Що передбачає програма:

навчальні курси з підприємництва;

менторську підтримку від галузевих експертів;

реальні випробування технологій на полігоні;

peer-to-peer взаємодію та підтримку.

«KSE започатковує акселераційну програму для компаній у сфері розмінування. Учасники навчатимуться підприємництву, випробовуватимуть свої проекти на полігонах і зможуть (але звісно якщо буде якість ідей і компанії) залучити інвестиції для їх розвитку. В ідеалі, потрібно досягти рівня, де роботи, а не люди, працюватимуть у сферах з високою загрозою вибухів», — зазначив Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.

Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Реєстрація для участі в програмі доступна за посиланням

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