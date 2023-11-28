В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування — Finance.ua
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В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування

Казна та Політика
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В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування
В Україні запустили акселератор для стартапів в сфері розмінування
В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
В рамках ініціативи стартапи в сфері гумрозмінування отримають різноманітну підтримку, результатом має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби та технології.
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«Масштаб проблеми, з якою зіштовхнулася Україна — безпрецедентний. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету — повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Що передбачає програма:
  • навчальні курси з підприємництва;
  • менторську підтримку від галузевих експертів;
  • реальні випробування технологій на полігоні;
  • peer-to-peer взаємодію та підтримку.
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«KSE започатковує акселераційну програму для компаній у сфері розмінування. Учасники навчатимуться підприємництву, випробовуватимуть свої проекти на полігонах і зможуть (але звісно якщо буде якість ідей і компанії) залучити інвестиції для їх розвитку. В ідеалі, потрібно досягти рівня, де роботи, а не люди, працюватимуть у сферах з високою загрозою вибухів», — зазначив Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.
Реєстрація для участі в програмі доступна за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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