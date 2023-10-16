На розмінування України залучили майже пів мільярда євро — прем'єр Сьогодні 09:47

На розмінування України залучили майже пів мільярда євро — прем'єр

Україна залучила близько 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що Україна консолідує світ для протидії російській агресії і для відбудови нашої держави.

Зокрема, цього тижня у Загребі відбулася конференція щодо гуманітарного розмінування за участі понад 40 держав.

«Урядова делегація представила наші плани щодо знешкодження російського мінного сміття. Мали плідний діалог із партнерами», — сказав прем'єр.

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За словами Шмигаля, з урахуванням попередніх пакетів підтримки залучено близько 500 млн євро внесків на розмінування для України. Зокрема, 100 млн євро від Швейцарії, близько 20 млн євро від Норвегії, 12,5 млн євро від Швеції, 5 млн євро від Хорватії, 2 млн євро від Австрії, по 1,5 млн євро від Іспанії та Словенії.

«Україна дякує за кожен внесок, це наша спільна робота для безпеки майбутніх поколінь. Кошти підуть на закупівлю засобів обстеження, розмінувальної техніки, на екіпірування саперів. Крім того, додаткова допомога надійде у вигляді обладнання та експертної підтримки», — відзначив глава уряду.

Економічна Правда За матеріалами:

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