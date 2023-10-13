Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування

Казна та Політика
19
Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування
Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування
Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що одним з інноваційних підходів до розмінування території України є пропозиція партнерам узяти під патронат певний напрямок роботи у цій сфері.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«Масштаби проблеми надзвичайні - понад 170 тисяч гектарів є потенційно забрудненими. Щоб прискорити очищення, ми маємо шукати, пропонувати та реалізувати інноваційні підходи. Наприклад, працюємо над створенням та запуском висококонкурентного ринку послуг з розмінування — до нас цього у світі ніхто не робив. Інший інноваційний підхід, який ми хочемо запропонувати нашим партнерам — узяти під патронат певні напрямки чи сектори роботи», — розповіла очільниця Мінекономіки під час зустрічі із заступницею помічника секретаря з питань програм та операцій у Бюро з військово-політичних питань (PM) Рейчел Шиллер.
Читайте також
Вона також зазначила, що вже є вдалий приклад — Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) реалізують в Україні спільний проєкт з розмінування земель дрібних фермерів.
«Ми формуватимемо та пропонуватимемо партнерам „пакетні“ напрямки, наприклад, розмінування критичної інфраструктури, електромереж, лісу, підводне розмінування і таке інше. Сподіваємось на участь Сполучених Штатів Америки в такій співпраці», — пояснила Юлія Свириденко.
Читайте також
Під час зустрічі сторони домовились більш детально та предметно обговорити ці ідеї в межах секторальної робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.