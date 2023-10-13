Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування — Finance.ua

Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що одним з інноваційних підходів до розмінування території України є пропозиція партнерам узяти під патронат певний напрямок роботи у цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Масштаби проблеми надзвичайні - понад 170 тисяч гектарів є потенційно забрудненими. Щоб прискорити очищення, ми маємо шукати, пропонувати та реалізувати інноваційні підходи. Наприклад, працюємо над створенням та запуском висококонкурентного ринку послуг з розмінування — до нас цього у світі ніхто не робив. Інший інноваційний підхід, який ми хочемо запропонувати нашим партнерам — узяти під патронат певні напрямки чи сектори роботи», — розповіла очільниця Мінекономіки під час зустрічі із заступницею помічника секретаря з питань програм та операцій у Бюро з військово-політичних питань (PM) Рейчел Шиллер.

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Вона також зазначила, що вже є вдалий приклад — Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) реалізують в Україні спільний проєкт з розмінування земель дрібних фермерів.

«Ми формуватимемо та пропонуватимемо партнерам „пакетні“ напрямки, наприклад, розмінування критичної інфраструктури, електромереж, лісу, підводне розмінування і таке інше. Сподіваємось на участь Сполучених Штатів Америки в такій співпраці», — пояснила Юлія Свириденко.

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Під час зустрічі сторони домовились більш детально та предметно обговорити ці ідеї в межах секторальної робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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