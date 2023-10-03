Мінекономіки закликає аграріїв залучати лише фахівців для розмінування сільгоспземель — Finance.ua

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Мінекономіки закликає аграріїв залучати лише фахівців для розмінування сільгоспземель

Казна та Політика
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Мінекономіки закликає аграріїв залучати лише фахівців для розмінування сільгоспземель
Мінекономіки закликає аграріїв залучати лише фахівців для розмінування сільгоспземель
Мінекономіки закликає фермерів при розмінуванні земель користуватись послугами фахівців аби мінімізувати усі потенційні ризики.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Надійшла інформація про трагічний випадок на Херсонщині. Де місцевий фермер за допомоги найманих працівників намагався розмінувати своє поле. Результат — підрив. Загинула людина. Вкотре звертаємося до аграріїв: процесом розмінування мають займатися виключно сертифіковані оператори та професійні сапери. Ми розуміємо фермерів, які хочуть якнайшвидше відновити свою діяльність, але наголошуємо, що потрібно користуватися послугами виключно фахівців — це мінімізує ризики і збереже життя людей», — зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
За його словами, Уряд та Міністерство економіки роблять усе, аби пришвидшити процес очищення українських земель. Зокрема, за програмою пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення обстежено понад 200 тис. га земель, з яких понад 120 тисяч га фермери вже використовують. Розпочато процес створення ринку послуг з розмінування. Міністерство економіки працює над спрощенням процедури отримання сертифікації для нових операторів ринку.
«Ми працюємо 24/7 для того, щоб запустити процеси, які пришвидшать розмінування земель. На початку року у нас було в урядових інституціях близько 2 тисяч піротехніків. До кінця року буде 6 тисяч. Ми в рази збільшуємо кількість машин для розмінування. На сьогодні маємо вже 16 сертифікованих операторів, 29 — в процесі сертифікації, 40 — готуються до сертифікації», — зазначив Безкаравайний.
Як повідомлялось, в Україні уже обстежено на предмет замінування понад 200 тис. га сільгоспземель з 470 тис., визначених як пріоритетні, і 120 тис. га повернуто в обробку.
За матеріалами:
Укрінформ
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