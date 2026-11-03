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Аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур (інфографіка)

Аграрний ринок
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Аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур (інфографіка)
Аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур (інфографіка)
Станом на початок листопада 2026 року українські аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур.
Про це розповідає AgroReview
Отже, валовий збір зернових і зернобобових становить 44,6 млн тонн з площі 8 706,3 тис. га, що складає 75,1% від запланованої площі. Середня врожайність по країні досягла 51,2 центнера з гектара.

Результати збору основних культур

<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
«Станом на 3 листопада аграрії зібрали 44,6 млн тонн зернових та зернобобових на 8 706,3 тис. га, або 75,1% прогнозованих площ. Середня врожайність: 51,2 ц/га».

Лідери за врожайністю

Найбільші площі під обмолотом зафіксовано в Одеській області — 1 262,5 тис. га.
За показниками врожайності лідирують аграрії Чернігівської (79,4 ц/га), Хмельницької (72,3 ц/га), Сумської (69,7 ц/га), Чернівецької (65,6 ц/га), Вінницької (64,1 ц/га) та Харківської (60,9 ц/га) областей.
Раніше ми писали, ринок оренди сільськогосподарських земель в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. На суму впливають регіон, якість ґрунтів і конкуренція між агрокомпаніями. У середньому після сплати податків орендодавцям залишається 5,9 тис. грн за гектар.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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