Аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур (інфографіка)

Станом на початок листопада 2026 року українські аграрії намолотили понад 62 мільйони тонн зернових та олійних культур.

Про це розповідає AgroReview

Отже, валовий збір зернових і зернобобових становить 44,6 млн тонн з площі 8 706,3 тис. га, що складає 75,1% від запланованої площі. Середня врожайність по країні досягла 51,2 центнера з гектара.

Результати збору основних культур

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«Станом на 3 листопада аграрії зібрали 44,6 млн тонн зернових та зернобобових на 8 706,3 тис. га, або 75,1% прогнозованих площ. Середня врожайність: 51,2 ц/га».

Лідери за врожайністю

Найбільші площі під обмолотом зафіксовано в Одеській області — 1 262,5 тис. га.

За показниками врожайності лідирують аграрії Чернігівської (79,4 ц/га), Хмельницької (72,3 ц/га), Сумської (69,7 ц/га), Чернівецької (65,6 ц/га), Вінницької (64,1 ц/га) та Харківської (60,9 ц/га) областей.