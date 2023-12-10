Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування — Finance.ua

Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування Вчора 17:45

Словенія ухвалила рішення виділити Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування. Кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

Відповідну угоду підписали 4 грудня в Любляні, передає пресслужба Мінекономіки України.

«Україна надзвичайно вдячна уряду Словенії та словенському народу за підтримку, яку ми відчуваємо, та допомогу, що отримуємо з першого дня російської агресії. 1,5 млн євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців», — зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

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