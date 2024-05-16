Rheinmetall планує побудувати в Україні підприємство з виробництва систем ППО — Finance.ua
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Rheinmetall планує побудувати в Україні підприємство з виробництва систем ППО

Казна та Політика
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.
Про це заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер під час загальних зборів компанії, передає проєкт German Aid to Ukraine в X.
Наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена. Згідно з повідомленням, імовірно, мине щонайменше 1−2 роки, перш ніж розпочнеться виробництво.
Як зазначає Мілітарний, підприємство виконуватиме, зокрема, функції ремонтної бази для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, зокрема IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
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Нагадаємо, цього року німецька компанія Rheinmetall очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів на рік, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона снарядів на рік.
Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.
За матеріалами:
Економічна Правда
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