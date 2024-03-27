Німецька компанія Rheinmetall отримала €130 млн від ЄС для виробництва боєприпасів — Finance.ua
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Німецька компанія Rheinmetall отримала €130 млн від ЄС для виробництва боєприпасів

Фондовий ринок
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Німецька компанія Rheinmetall отримала €130 млн від ЄС для виробництва боєприпасів
Німецька компанія Rheinmetall отримала €130 млн від ЄС для виробництва боєприпасів
Німецький концерн Rheinmetall отримав понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.
Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
Зазначається, що концерн спрямує понад чверть суми від загальних €500 млн на шість проєктів у європейських філіях компанії, зокрема, в Німеччині, Іспанії, Румунії та Угорщині. Цю допомогу ЄС виділив в рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху.
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«Ми вдячні за довіру Європейського Союзу за те, що він надав фінансування Rheinmetall, одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів. Велике значення артилерії видно з оборонних боїв України. Європейським збройним силам також необхідно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо», — сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
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Німецький оборонний концерн має на меті виготовляти до 1,1 млн артилерійських боєприпасів щороку до 2027-го.
Rheinmetall планує з 2026 року виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3 тис. тонн вибухівки гексогену щорічно. Водночас нарощувати свої виробничі потужності підприємство почало з 2022 року.
За матеріалами:
УНН
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