В Одесі почали тестувати 5G Сьогодні 13:10 — Технології&Авто Майже 30% смартфонів українців уже підтримують новий стандарт зв’язку

В Одесі офіційно стартувало пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G. Технологію одночасно випробовують оператори Київстар, lifecell та Vodafone. У тестових зонах швидкість передавання даних може перевищувати 1 Гбіт/с.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

В Україні працюють 340 базових станцій 5G

Сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій 5G. Можливості надшвидкісного інтернету вже оцінили понад 3,8 мільйона унікальних абонентів. Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600−700 Мбіт/с.

Новий стандарт гарантує стабільне з’єднання навіть там, де одночасно збираються тисячі людей. Водночас це допомагає операторам ефективно розвантажити наявні 4G-мережі.

Київстар

Київстар розпочав тестування технології 5G в Одесі. Місто стало п’ятою локацією пілотного проєкту оператора після Києва, Львова, Харкова та Бородянки.

5G-покриття охоплює історичний центр міста, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи та прилеглу територію.

Сьогодні 5G від Київстар доповнює LTE там, де є потреба у розвантаженні LTE-мережі ꟷ додатковій ємності, швидкості передачі даних і можливості одночасної роботи великої кількості пристроїв.

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Під час тестувань максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600−800 Мбіт/с, а максимальна сягає 2 Гбіт/с.

У тестових зонах Київстар використовує архітектуру 5G NSA (Non-Standalone) у діапазоні 3500 МГц.

Для тестування 5G достатньо мати смартфон із підтримкою технології, актуальну версію програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип, який використовується для 4G) та перебувати в зоні тестового покриття. Тарифікація відбувається відповідно до умов чинного тарифу.

lifecell

Оператор lifecell розпочав пілотне тестування 5G в Одесі на частотах 3500 МГц. Нова технологія доступна всім абонентам без додаткової оплати.

Наразі середнє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell становить 10ТБ, а максимальна швидкість передачі даних сягає 1,5 Гбіт/с.

5G-покриття в Одесі доступне в низці найбільш відвідуваних локацій, зокрема в центрі (зокрема частини вулиць Садової, Преображенської, Гоголя, Гаванної, Дерибасівської, Грецької, Європейської, Рішельєвської, Італійської, Ланжеронівської, Ніни Строкатої, Леха Качинського, провулку Футуристів тощо), в районі Аркадії та в залі очікування на Одеському вокзалі.

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Тестова мережа 5G в Одесі, так само, як і у інших містах, працює у стандарті NSA (Non-Standalone), тобто 5G-радіочастина працює разом із існуючою 4G-інфраструктурою, яка керує обміном даних між абонентським пристроєм і мережею. Нова технологія забезпечує пікові швидкості понад 1 Гбіт/с, до десяти разів вищі середні швидкості передачі даних порівняно з LTE та розширює можливості використання сучасних цифрових сервісів.

Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмежений всередині приміщень.

Vodafone

Vodafone також розпочав відкрите тестування мережі 5G в Одесі. Географія покриття охоплює центральну частину міста, зокрема Приморський бульвар, Коблевську, Соборну площу, Дерибасівську, Грецьку площу, Старосінну, Привокзальну площу та Куликове поле.

Додатково підключати послугу не потрібно. Трафік у 5G тарифікується так само, як у 4G, відповідно до чинного тарифу. Якщо SIM-картка працює в 4G, вона підтримає й 5G — знадобиться лише сумісний смартфон з увімкненим 5G у налаштуваннях.

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Перевірити, чи готові до 5G і SIM-картка, і смартфон, можна командою *222#.

Як самостійно підключити 5G

Майже 30% смартфонів українців уже підтримують новий стандарт зв’язку. Зазвичай девайс автоматично підхоплює сигнал, якщо ви перебуваєте в зоні покриття. Проте якщо позначка 5G на екрані не з’явилася, спробуйте виконати кілька простих кроків: