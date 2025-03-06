Rheinmetall організує в Україні ремонт німецької бронетехніки — Finance.ua

Rheinmetall організує в Україні ремонт німецької бронетехніки Сьогодні 05:48 — Технології&Авто

Rheinmetall організує в Україні ремонт німецької бронетехніки

Німецький концерн Rheinmetall налагодить в Україні ремонт німецьких танків та артилерійських установок.

Головний виконавчий директор концерну Армін Паппергер розповів, що зараз опрацьовується логістичний маршрут.

Логістичний маршрут потрібен для зручного та швидкого постачання запчастин в ремонтний центр.

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Зокрема в Україні ремонтуватимуть бойові машини піхоти Marder, танки Leopard 1, Leopard 2 та німецькі артилерійські установки.

Армін Паппергер додав, що за планами ремонт німецької бронетехніки в Україні мають запустити за декілька місяців.

Зараз для ремонту німецької техніки її потрібно вивозити в інші країни. Ремонт артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 брала на себе Литва, у якій розміщений центр Rheinmetall.

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Німецьку техніку України ремонтували на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS). Це підприємство у Литві німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у червні 2022 року.

У Литві українські танки Leopard 2 ремонтують у співпраці з німецькою оборонною промисловістю.

Також танки Leopard 2A4 ремонтували для України в Іспанії. Цим займалося підприємство Santa Bаrbara Sistemas.

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У 2023 році у польській оборонній компанії PGZ розповіли, що готові приймати на ремонт українські танки Leopard 2.

Минулого року Rheinmetall налагодила в Україні ремонт і обслуговування БМП Marder.

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