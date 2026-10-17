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Названо Android-смартфони, якими найбільше задоволені їхні власники у 2026 році

Технології&Авто
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Рейтинг задоволеності користувачів серед Android-смартфонів очолив Xiaomi 17 Max
Рейтинг задоволеності користувачів серед Android-смартфонів очолив Xiaomi 17 Max
Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за вересень 2026 року. Цього разу до списку увійшли смартфони на Android, якими користувачі залишилися найбільш задоволені.

Рейтинг Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

На першому місці знаходиться Xiaomi 17 Max із рейтингом схвалення 97,56%.
Пристрій оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, великим екраном та акумулятором ємністю 8000 мАг. Підтримуються дротова зарядка потужністю 100 Вт та бездротова — 50 Вт.
Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17 Max
У основній камері встановлено три датчики з роздільною здатністю 200 Мп (основний модуль), 50 Мп (перископний модуль із 3-кратним оптичним зумом) та 50 Мп (модуль надширококутної камери).
Серед інших особливостей: корпус із захистом IP68/IP69, металева рамка та ультразвуковий сканер відбитків пальців.
Друге місце посіла OPPO K15 Pro+ з результатом 97,03%. Смартфон середнього класу побудований на базі чипа Dimensity 9500s та оснащений вбудованим вентилятором для охолодження.
OPPO K15 Pro+
OPPO K15 Pro+
За автономність відповідає акумулятор на 8000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт.
Третє місце посів Xiaomi 17 Ultra by Leica, який отримав 96,82% позитивних оцінок.
Окрім камер Leica та фірмового дизайну, смартфон оснащений механічним кільцем керування зумом. За його допомогою можна регулювати зум, а також налаштовувати фокусування, експокорекцію та баланс білого.
Xiaomi 17 Ultra by Leica
Xiaomi 17 Ultra by Leica
Також до рейтингу найкращих увійшли:
  • Xiaomi 18 Pro Max,
  • Nubia Z80 Ultra,
  • Oppo Find X9 Ultra,
  • Redmi K90 Ultra,
  • Nubia Z70S Ultra Photographer Edition,
  • Realme GT8 Pro,
  • Xiaomi 15 Ultra.
Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93%.
За матеріалами:
УНІАН
Смартфони
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