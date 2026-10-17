Названо Android-смартфони, якими найбільше задоволені їхні власники у 2026 році

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за вересень 2026 року. Цього разу до списку увійшли смартфони на Android, якими користувачі залишилися найбільш задоволені.

Рейтинг Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

На першому місці знаходиться Xiaomi 17 Max із рейтингом схвалення 97,56%.

Пристрій оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, великим екраном та акумулятором ємністю 8000 мАг. Підтримуються дротова зарядка потужністю 100 Вт та бездротова — 50 Вт.

Xiaomi 17 Max

У основній камері встановлено три датчики з роздільною здатністю 200 Мп (основний модуль), 50 Мп (перископний модуль із 3-кратним оптичним зумом) та 50 Мп (модуль надширококутної камери).

Серед інших особливостей: корпус із захистом IP68/IP69, металева рамка та ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Друге місце посіла OPPO K15 Pro+ з результатом 97,03%. Смартфон середнього класу побудований на базі чипа Dimensity 9500s та оснащений вбудованим вентилятором для охолодження.

OPPO K15 Pro+

За автономність відповідає акумулятор на 8000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Третє місце посів Xiaomi 17 Ultra by Leica, який отримав 96,82% позитивних оцінок.

Окрім камер Leica та фірмового дизайну, смартфон оснащений механічним кільцем керування зумом. За його допомогою можна регулювати зум, а також налаштовувати фокусування, експокорекцію та баланс білого.

Xiaomi 17 Ultra by Leica

Також до рейтингу найкращих увійшли:

Xiaomi 18 Pro Max,

Nubia Z80 Ultra,

Oppo Find X9 Ultra,

Redmi K90 Ultra,

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition,

Realme GT8 Pro,

Xiaomi 15 Ultra.