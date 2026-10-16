Tesla представила літаюче електроавто (ціна, відео)

Tesla представила нове покоління електричного спорткара Roadster, який у демонстрації зміг піднятися над землею, виконати маневр у повітрі та приземлитися на колеса за допомогою реактивних прискорювачів.

Про це повідомляє Reuter.

Розробку створили у співпраці зі SpaceX. Ілон Маск заявив, що виробництво автомобіля має розпочатися у 2028 році.

Що вміє

Унікальна особливість автомобіля — система холодногазових прискорювачів. Вони створюють тягу за допомогою стисненого газу, без спалювання пального. Під час презентації Roadster не лише ненадовго відірвався від землі, а й виконав повітряний розворот і перестрибнув через інші автомобілі та вантажівку.

Ще одна незвичайна функція — система присмоктування, яка допомагає машині рухатися по вигнутій рампі навіть у перевернутому положенні. Це демонстраційні можливості, а не свідчення того, що автомобіль зможе літати на значні відстані або пересуватися вертикальними стінами в звичайних умовах.

За даними Tesla, Roadster має розганятися від 0 до 60 миль/год (приблизно 97 км/год) менш ніж за секунду. Заявлена максимальна швидкість перевищує 370 км/год, а запас ходу становить понад 480 км. Ці характеристики поки слід розглядати як заявлені виробником показники, а не результати незалежних випробувань.

Ціна

Остаточну ціну нового Roadster Tesla поки не оголосила. У 2017 році, коли компанія вперше представила друге покоління спорткара, базову вартість заявляли на рівні $200 000.

Проте після майже дев’яти років затримок цю ціну не можна вважати підтвердженою для нової версії.

Після презентації Tesla відкрила резервування декількох конфігурацій:

Performance — депозит $50 000.

Thrust із прискорювачами — депозит $250 000.

Rocket — ексклюзивна одномісна версія з повною системою польоту, доступна лише за запитом.

Важливо: $50 000 і $250 000 — це суми депозитів для резервування, а не оголошені ціни автомобілів. Вартість готових версій поки невідома. Reuters також зазначає, що дорожню легальність окремих функцій і можливість їхнього використання на звичайних дорогах ще не з’ясували.

Tesla вперше представила концепцію Roadster другого покоління в листопаді 2017 року й тоді обіцяла почати постачання у 2020-му. Однак строки неодноразово переносилися. Тепер компанія орієнтується на запуск виробництва у 2028 році.