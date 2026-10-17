0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бум ШІ змінює світовий ринок боргів: компанії позичають трильйони доларів попри високі ставки

Технології&Авто
23
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Штучний інтелект
Штучний інтелект, Фото: magnific
Технологічні компанії, які інвестують у розвиток штучного інтелекту, змінюють правила світового боргового ринку. Попри подорожчання кредитування, вони нарощують випуск облігацій для фінансування дата-центрів та закупівлі чипів. У 2026 році обсяг розміщення корпоративних облігацій у США вже сягнув 1,69 трлн доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
За даними агентства, це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас середня дохідність облігацій зросла на 1,2 відсоткового пункту, досягнувши 5,97%.
Зазвичай дорожчі запозичення стримують компанії, однак стрімкий розвиток ШІ порушив цю закономірність.
Технологічні гіганти розраховують на значні майбутні прибутки від штучного інтелекту. Зокрема, OpenAI очікує, що до кінця року її річний дохід може досягти щонайменше 70 млрд доларів.
Водночас інвестори побоюються, що ринку буде складно поглинути таку кількість нових боргових зобов’язань.

Технологічні компанії готують нові багатомільярдні запозичення

За інформацією Bloomberg, SpaceX Ілона Маска веде переговори щодо залучення 40 млрд доларів для закупівлі чипів Nvidia.
Тим часом Broadcom працює над фінансуванням ШІ-чипів для OpenAI та залученням близько 60 млрд доларів для проєктів Anthropic й інших компаній.
Читайте також
«Очікується, що капітальні витрати гіперскейлерів наступного року складуть близько 1 трильйона доларів, а це означає, що випуск облігацій штучного інтелекту не сповільниться, незважаючи на умови вищих ставок», — заявив представник Barclays Скотт Шульте.
Експерти попереджають, що масштабні запозичення технологічних компаній можуть підвищити вартість фінансування для інших підприємств.
Зокрема, минулого тижня у США корпорації розмістили облігацій лише на 11,4 млрд доларів замість очікуваних 25−30 млрд, що свідчить про обережність традиційних позичальників.
За матеріалами:
УНН
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems