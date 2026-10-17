Anker представила зарядну станцію SOLIX S5000

Зарядна станція Anker SOLIX S5000 пропонує 4500 Вт номінальної потужності та 8000 Вт пікової, чого фактично має вистачити для будь-якої домашньої техніки. Станція на 5024 Вт·год та вагою 44 кг на 28% легша та на 45% менша за аналоги від конкурентів.

Про це повідомляє Anker.

SOLIX S5000 забезпечує напругу як 120 В, так і 240 В. Функція джерела безперебійного живлення забезпечує перемикання навантаження з мережі на внутрішню батарею за 10 мс.

SOLIX S5000 забезпечує напругу як 120 В, так і 240 В

Станція повністю заряджається від джерела 240 В лише за 99 хвилин. Вона підтримує до 10 000 циклів заряджання та має термін служби 15 років.

Станція повністю заряджається від джерела 240 В лише за 99 хвилин.

Застосована Anker технологія OptiSave 2.0 забезпечує ефективність до 96% з невеликим навантаженням (до 1000 Вт). Станція підтримує розширення до 30 кВт·год.

Станція на 45% менша за аналоги від конкурентів

Новинка надійде у продаж 27 жовтня. Рекомендована роздрібна ціна Anker SOLIX S5000 встановлена ​​на рівні $3599,99, але перші покупці зможуть придбати станцію за $2499,99.