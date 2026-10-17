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Anker представила зарядну станцію SOLIX S5000

Технології&Авто
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Anker випустила нову зарядну станцію
Anker випустила нову зарядну станцію
Зарядна станція Anker SOLIX S5000 пропонує 4500 Вт номінальної потужності та 8000 Вт пікової, чого фактично має вистачити для будь-якої домашньої техніки. Станція на 5024 Вт·год та вагою 44 кг на 28% легша та на 45% менша за аналоги від конкурентів.
Про це повідомляє Anker.
SOLIX S5000 забезпечує напругу як 120 В, так і 240 В. Функція джерела безперебійного живлення забезпечує перемикання навантаження з мережі на внутрішню батарею за 10 мс.
SOLIX S5000 забезпечує напругу як 120 В, так і 240 В
SOLIX S5000 забезпечує напругу як 120 В, так і 240 В
Станція повністю заряджається від джерела 240 В лише за 99 хвилин. Вона підтримує до 10 000 циклів заряджання та має термін служби 15 років.
Станція повністю заряджається від джерела 240 В лише за 99 хвилин.
Станція повністю заряджається від джерела 240 В лише за 99 хвилин.
Застосована Anker технологія OptiSave 2.0 забезпечує ефективність до 96% з невеликим навантаженням (до 1000 Вт). Станція підтримує розширення до 30 кВт·год.
Станція на 45% менша за аналоги від конкурентів
Станція на 45% менша за аналоги від конкурентів
Новинка надійде у продаж 27 жовтня. Рекомендована роздрібна ціна Anker SOLIX S5000 встановлена ​​на рівні $3599,99, але перші покупці зможуть придбати станцію за $2499,99.
Для покупок, здійснених між 27 жовтня та 9 листопада, Anker запропонує бонуси у розмірі $699, що включає дворічну розширену гарантію та кабель для заряджання постійним струмом для використання з Anker SOLIX Smart Generator.
За матеріалами:
mezha.media
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