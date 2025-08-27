Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонні заводи — Finance.ua

Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонні заводи
Німецький концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонні заводи для виробництва пороху та артилерійських снарядів.
Про це повідомив лідер партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» Бойко Борисов у Facebook.
За словами Борисова, переговори з Rheinmetall розпочалися в березні 2025 року, коли він зустрівся з генеральним директором концерну Арміном Паппергером у Народному зібранні. Тоді вони обговорили можливості спільного виробництва оборонної продукції.
«Rheinmetall є провідним виробником оборонної техніки та боєприпасів не тільки в Європі, але й у світі. А Болгарія має багаторічний досвід і традиції у виробництві військової техніки. Європа і НАТО мають величезну потребу в збільшенні виробничих потужностей в оборонній промисловості», — зазначив Борисов.
Після того як команди обох сторін ретельно розглянули можливості, вони оголосили, що разом з Rheinmetall готуються два спільні заводи в Болгарії:
- Завод з виробництва пороху та зарядів.
- Завод з виробництва 155-мм снарядів (далекобійних пострілів) — за стандартом НАТО.
