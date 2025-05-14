Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні — Finance.ua

Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні Сьогодні 22:08

Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує створити в Україні спільне підприємство з виготовлення артилерійських боєприпасів.

Про це повідомило в Телеграмі АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП).

«Укроборонпром» уклав з Rheinmetall меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства. Це відбулося сьогодні, 13 травня, у Мадриді", — йдеться в повідомленні.

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Сторони домовилися, що вони мають намір на підставі майбутніх окремих договорів співпрацювати щодо створення на території України виробничих потужностей з виготовлення артилерійських боєприпасів.

Перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки першого спільного підприємства Укроборонпрому та Rheinmetal розпочав роботу в червні 2024 року.

Як повідомлялося, німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про купівлю компанії Hagedorn-NC, що виробляє нітроцелюлозу. Купівля компанії дасть змогу концерну посилити потужності з виробництва метального заряду (пропеленту) для всіх типів боєприпасів, особливо для 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Укрінформ За матеріалами:

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