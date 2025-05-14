Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні

7
Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні
Rheinmetall планує відкрити ще одне спільне підприємство в Україні
Німецький концерн Rheinmetall планує створити в Україні спільне підприємство з виготовлення артилерійських боєприпасів.
Про це повідомило в Телеграмі АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП).
«Укроборонпром» уклав з Rheinmetall меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства. Це відбулося сьогодні, 13 травня, у Мадриді", — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Сторони домовилися, що вони мають намір на підставі майбутніх окремих договорів співпрацювати щодо створення на території України виробничих потужностей з виготовлення артилерійських боєприпасів.
Перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки першого спільного підприємства Укроборонпрому та Rheinmetal розпочав роботу в червні 2024 року.
Як повідомлялося, німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про купівлю компанії Hagedorn-NC, що виробляє нітроцелюлозу. Купівля компанії дасть змогу концерну посилити потужності з виробництва метального заряду (пропеленту) для всіх типів боєприпасів, особливо для 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems