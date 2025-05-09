Rheinmetall буде виробляти супутники — Finance.ua

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Rheinmetall буде виробляти супутники

Технології&Авто
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Rheinmetall буде виробляти супутники
Rheinmetall буде виробляти супутники
Німецький оборонний концерн Rheinmetall створив спільне підприємство з фінським виробником супутників ICEYE.
Про це напередодні повідомила пресслужба концерну.
Вказано, що у межах цієї угоди Rheinmetall стане мажоритарним акціонером з 60% акцій, а в ICEYE буде 40%.
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«Компанія Rheinmetall ICEYE Space Solutions вироблятиме супутники в рамках космічного кластера Rheinmetall у Німеччині, розпочавши із супутників із синтезованою апертурою (SAR), а потім і інші космічні рішення. Виробництво буде здійснюватися, зокрема, на майданчику в Нойсі. Виробництво планується розпочати у другому кварталі 2026 року», — йдеться у повідомленні.
У Rheinmetall нагадали, що у 2024 році вже співпрацювали з ICEYE у сфері супутникових технологій, забезпечуючи Україну розширеним доступом до супутникових даних.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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