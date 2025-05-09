Rheinmetall буде виробляти супутники — Finance.ua

Rheinmetall буде виробляти супутники Сьогодні 23:27 — Технології&Авто

Rheinmetall буде виробляти супутники

Німецький оборонний концерн Rheinmetall створив спільне підприємство з фінським виробником супутників ICEYE.

Про це напередодні повідомила пресслужба концерну.

Вказано, що у межах цієї угоди Rheinmetall стане мажоритарним акціонером з 60% акцій, а в ICEYE буде 40%.

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«Компанія Rheinmetall ICEYE Space Solutions вироблятиме супутники в рамках космічного кластера Rheinmetall у Німеччині, розпочавши із супутників із синтезованою апертурою (SAR), а потім і інші космічні рішення. Виробництво буде здійснюватися, зокрема, на майданчику в Нойсі. Виробництво планується розпочати у другому кварталі 2026 року», — йдеться у повідомленні.

У Rheinmetall нагадали, що у 2024 році вже співпрацювали з ICEYE у сфері супутникових технологій, забезпечуючи Україну розширеним доступом до супутникових даних.

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