Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму — Finance.ua

Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму, Фото: WiWo

Активізація військового бізнесу після вторгнення росії в Україну у 2022 році протягом трьох років майже подвоїла виробництво озброєння у всьому світі.

Згідно з повідомленням німецького ділового журналу WirtschaftsWoche, бізнес-показники Rheinmetall на початку року б’ють рекорди.

Акції дюссельдорфського творця високоякісної зброї, включені до індексу DAX, зростають у середньому на 5% на добу, і станом на 5 травня одна акція коштує понад 1600 євро. А ще півроку тому їх котирування було на рівні, нижчому ніж 500 євро.

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Інвестиційний банк Jefferies підвищив цільову ціну до 1700 євро.

Генеральний директор Армін Паппергер упевнений у виконанні річної цілі-2025. У бізнес-плані концерну намічено зростання продажів на 25−30% та операційного прибутку — приблизно на 15,5%.

Однак «покращення ринкового потенціалу» може не бути через зміну геополітичної ситуації та попиту з боку клієнтів. У такому разі план доведеться скоригувати, каже SEO Rheinmetall.

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За прогнозами аналітиків, витрати на оборону в Німеччині та Європейському союзі зростатимуть. Відповідно, хороші перспективи відкриваються для німецького збройового концерну. Обсяги виробництва, продажу, доходи, прибуток сягатимуть нових висот.

Настала «ера переозброєння», заявив Армін Паппергер. І його слова підтверджують результати діяльності підприємства.

Кількість замовлень за рік збільшилася на 181% - до 11 млрд євро. У той час як портфель ще не виконаних замовлень досяг історичного максимуму 62,6 млрд євро. До 2030 року потік замовлень не припиниться, і їх обсяг очікується на загальну суму 300 мільярдів євро.

Довідка Finance.ua:

удвічі більше зброї за ті самі гроші: у Єврокомісії обговорили значне посилення військової підтримки України. Запропонували закуповувати озброєння безпосередньо в українських творців зброї;

українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень при співфінансуванні з державою 50 на 50. За словами Шмигаля, для виробників компонентів безпілотників умови ще кращі: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник.

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