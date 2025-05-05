Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму — Finance.ua

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Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму

Фондовий ринок
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Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму
Акції Rheinmetall зростають на тлі збройного буму, Фото: WiWo
Активізація військового бізнесу після вторгнення росії в Україну у 2022 році протягом трьох років майже подвоїла виробництво озброєння у всьому світі.
Згідно з повідомленням німецького ділового журналу WirtschaftsWoche, бізнес-показники Rheinmetall на початку року б’ють рекорди.
Акції дюссельдорфського творця високоякісної зброї, включені до індексу DAX, зростають у середньому на 5% на добу, і станом на 5 травня одна акція коштує понад 1600 євро. А ще півроку тому їх котирування було на рівні, нижчому ніж 500 євро.
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Генеральний директор Армін Паппергер упевнений у виконанні річної цілі-2025. У бізнес-плані концерну намічено зростання продажів на 25−30% та операційного прибутку — приблизно на 15,5%.
Однак «покращення ринкового потенціалу» може не бути через зміну геополітичної ситуації та попиту з боку клієнтів. У такому разі план доведеться скоригувати, каже SEO Rheinmetall.
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За прогнозами аналітиків, витрати на оборону в Німеччині та Європейському союзі зростатимуть. Відповідно, хороші перспективи відкриваються для німецького збройового концерну. Обсяги виробництва, продажу, доходи, прибуток сягатимуть нових висот.
Настала «ера переозброєння», заявив Армін Паппергер. І його слова підтверджують результати діяльності підприємства.
Кількість замовлень за рік збільшилася на 181% - до 11 млрд євро. У той час як портфель ще не виконаних замовлень досяг історичного максимуму 62,6 млрд євро. До 2030 року потік замовлень не припиниться, і їх обсяг очікується на загальну суму 300 мільярдів євро.

Довідка Finance.ua:

  • удвічі більше зброї за ті самі гроші: у Єврокомісії обговорили значне посилення військової підтримки України. Запропонували закуповувати озброєння безпосередньо в українських творців зброї;
  • українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень при співфінансуванні з державою 50 на 50. За словами Шмигаля, для виробників компонентів безпілотників умови ще кращі: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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