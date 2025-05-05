Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины — Finance.ua

Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины
Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.
Об этом заявил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Он напомнил, что в настоящее время США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать более эффективно, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
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«Если Трамп не убедит путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины», — заявил Кубилюс.
Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже аналогичного вооружения с ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставленного Украине оружия без увеличения расходов.
«Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро», — написал он.
Кубилюс обратил внимание на новый инструмент — кредиты безопасности ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии «мира через силу».
«Безопасные кредиты — это сила для Украины!» — подчеркнул чиновник.
Напомним, в прошлом году Украина и Дания создали новую инициативу по инвестициям на производство отечественного вооружения. В рамках проекта партнеры направляют средства на украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.
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