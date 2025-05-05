Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины — Finance.ua

Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины

Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он напомнил, что в настоящее время США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать более эффективно, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

«Если Трамп не убедит путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины», — заявил Кубилюс.

Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже аналогичного вооружения с ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставленного Украине оружия без увеличения расходов.

«Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро», — написал он.

Кубилюс обратил внимание на новый инструмент — кредиты безопасности ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии «мира через силу».

«Безопасные кредиты — это сила для Украины!» — подчеркнул чиновник.

Напомним, в прошлом году Украина и Дания создали новую инициативу по инвестициям на производство отечественного вооружения. В рамках проекта партнеры направляют средства на украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.

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