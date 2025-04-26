Шмигаль: Украина рассчитывает более чем на $39 млрд международной поддержки в 2025 году — Finance.ua

Шмигаль: Украина рассчитывает более чем на $39 млрд международной поддержки в 2025 году Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Шмигаль: Украина рассчитывает более чем на $39 млрд международной поддержки в 2025 году

В этом году Украина ожидает более 39 миллиардов долларов бюджетной поддержки. Поступления этих средств подтверждены партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке в Вашингтоне.

«Во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке подчеркнул, что независимо от дальнейшего развития событий, 2026−2027 годы будут временем большие вызовы для макрофинансовой стабильности Украины», — отметил премьер-министр Украины.

По его словам, Украине необходим прогнозируемый финансовый ресурс как для покрытия текущих бюджетных расходов, так и для продолжения восстановления.

«Самым оптимальным вариантом решения этого вопроса будет полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине», — отметил Денис Шмигаль.

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Также он напомнил, что по последней оценке Всемирного банка потребности в восстановлении Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 миллиарда долларов.

«Эти цифры свидетельствуют, что объем российских обездвиженных активов (приблизительно 300 млрд долларов) значительно меньше объема потребностей на восстановление Украины. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья. Агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления», — сказал он.

УНН По материалам:

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