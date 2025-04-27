Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза — Finance.ua
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Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза

Казна и Политика
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Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза
Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза, zn.ua
За первый квартал текущего года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
По его словам, за январь-март прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.
Наибольшие поступления обеспечили:
  • г. Киев — 11,3 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 3,9 млрд грн;
  • Львовская область — 2,5 млрд грн;
  • Харьковская область — 2,2 млрд гривен.
Напомним, расходы общего фонда государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в марте выросли до 89,4 млрд грн (28,1% всех расходов) с 76,0 (23,4%) в феврале и всего 5,1 млрд грн в январе.
По материалам:
Finance.ua
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