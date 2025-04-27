Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза — Finance.ua

Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза Сегодня 20:18 — Казна и Политика

Военный сбор: поступления выросли в 3,7 раза, zn.ua

За первый квартал текущего года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По его словам, за январь-март прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.

Наибольшие поступления обеспечили:

г. Киев — 11,3 млрд грн;

Днепропетровская область — 3,9 млрд грн;

Львовская область — 2,5 млрд грн;

Харьковская область — 2,2 млрд гривен.

Напомним, расходы общего фонда государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в марте выросли до 89,4 млрд грн (28,1% всех расходов) с 76,0 (23,4%) в феврале и всего 5,1 млрд грн в январе.

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