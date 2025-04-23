В Мінфіні повідомили як зросли виплати військовим — Finance.ua

В Мінфіні повідомили як зросли виплати військовим Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

В Мінфіні повідомили як зросли виплати військовим

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.

до 92 млрд грн з 91,8 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків зросла до 29,0% з 28,3% місяцем раніше. Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні також збільшилися, але дуже незначно порівняно із лютим —але їх частка у загальній структурі видатків зросла

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в березні підвищилися до 120,1 млрд грн, або 37,8% усіх видатків, тоді як у лютому вони становили 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у третьому місяці 2025 року трохи знизилися — до 317,7 млрд грн після зростання до 324,1 млрд грн у лютому з 214,1 млрд грн у січні.

Порівняно із березнем 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,4%, або 49,3 млрд грн, в тому числі на виплати військовим — на 12,9%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в березні цього року трохи підросло порівняно із січнем — 50,5 млрд грн (15,9%) проти 49,8 млрд грн (15,4%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у лютому-2024 — ті самі 17,9 млрд грн).

Із решти витрат 4,3% припали на Національну службу здоров’я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування — 13,7 млрд грн (у лютому — 19,5 млрд грн, у березні-2024 — 13,4 млрд грн), а ще 4,2%, або 13,4 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 12,7 млрд грн, у березні-2024 — 12,5 млрд грн).

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