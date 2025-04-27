В прошлом году ВВП Украины вырос ниже всех прогнозов: причины — Finance.ua
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В прошлом году ВВП Украины вырос ниже всех прогнозов: причины

Казна и Политика
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В прошлом году ВВП Украины вырос ниже всех прогнозов: причины
В прошлом году ВВП Украины вырос ниже всех прогнозов: причины
В прошлом году ВВП Украины вырос на 2,9%, что ниже всех прогнозов.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Причины замедления

Специалисты ЦЭС отмечают, это произошло, в частности, потому, что в четвертом квартале 2024 года реальный ВВП сократился на 0,1% в годовом исчислении — впервые за полтора года.
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Главной причиной называют значительное падение агропроизводства из-за слабого урожая.
Еще одним отрицательным фактором стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Из-за этого выросли расходы на электроэнергию для бизнеса и населения.
По итогам всего года реальный ВВП вырос всего на 2,9%, не достигнув официальных прогнозов Министерства экономики (3,6%), НБУ (3,4%) и МВФ (3,5%).
По данным украинских чиновников, внутреннее военное производство обеспечило около трети роста ВВП в 2024 году.
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В ЦЭС резюмируют, что предстоящий рост будет в значительной степени зависеть от ситуации с безопасностью, в частности от наличия или отсутствия перемирия.
Напомним, аналитики Международного рейтингового агентства Fitch Ratings существенно ухудшили прогнозы роста мировой экономики из-за обострения напряженности в мировой торговле.
Согласно обновленным данным, прогноз роста мирового ВВП снижен на 0,4 процентного пункта по сравнению с мартовской оценкой — до менее 2%.
По материалам:
Finance.ua
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