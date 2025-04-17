Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП до менш ніж 2% — Finance.ua
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Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП до менш ніж 2%

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Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП до менш ніж 2%
Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП до менш ніж 2%
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings опублікувало позачергове оновлення свого квартального макроекономічного прогнозу для світової економіки.
Аналітики агентства суттєво погіршили прогнози зростання через загострення напруженості у світовій торгівлі.
Згідно з оновленими даними, прогноз зростання світового ВВП знижено на 0,4 відсоткового пункта порівняно з березневою оцінкою — до менш ніж 2%.
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У своєму пресрелізі Fitch зазначає, що це найгірший показник для глобальної економіки з 2009 року, не враховуючи період пандемії коронавірусу.
Оцінки зростання для найбільших економік світу також переглянуті в бік зниження. Прогноз для США та Китаю погіршено на 0,5 відсоткового пункта — до 1,2% та менш ніж 4% відповідно. При цьому економічне зростання США, за прогнозами, продовжить уповільнюватися й до кінця року становитиме лише 0,4% у річному вираженні в четвертому кварталі. Китайська економіка також залишатиметься під тиском — її зростання буде нижчим за 4% і наступного року.
Не оминуло погіршення прогнозів і Європу. За очікуваннями аналітиків, економіка єврозони зросте значно повільніше, ніж на 1%, що свідчить про загальне уповільнення економічної активності в регіоні.
Нагадаємо, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 2,9%. З одного боку, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 2023 роком (з 5,5%). З іншого, — економіка України відновлюється другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об’єкти та інфраструктуру.
За матеріалами:
borgexpert
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