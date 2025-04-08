В НБУ повідомили, яка галузь найбільше «гальмувала» зростання ВВП в 2024 році — Finance.ua

В НБУ повідомили, яка галузь найбільше «гальмувала» зростання ВВП в 2024 році Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

В НБУ повідомили, яка галузь найбільше «гальмувала» зростання ВВП в 2024 році

Найбільший від’ємний внесок у зростання ВВП у 2024 році мало сільське господарство.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Валова додана вартість (ВДВ) цієї галузі за підсумками року скоротилася на 7,3% через нижчий урожай.

Спекотна погода й посуха влітку та на початку осені негативно вплинули на врожайність, особливо пізніх культур.

Зниження врожаїв призвело до подорожчання кормів, що стримувало розвиток тваринництва.

Відновлення дефіциту електроенергії через нові руйнування росією енергетичної інфраструктури України також стримувало зростання економіки.

Хоча завдяки ремонтам та імпорту електроенергії ситуація залишалася відносно стійкою, за підсумками року ВДВ енергетичного сектору скоротилася на 2,7%.

Енергетичні дефіцити, посилення обстрілів і нижчі обсяги сільськогосподарської сировини для перероблення стримували розвиток переробної промисловості.

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Зростання ВДВ цієї галузі сповільнилося до 6%.

Завдяки нарощенню видобутку газу і металевих руд відновилося зростання в добувній промисловості — ВДВ збільшилася на 3,6%.

Крім того, вагомий вплив мала стабільна робота морського коридору, що позитивно вплинуло й на фінансові результати металургії та транспортної галузі.

Хоча ВДВ сектору торгівлі у 2024 році знизилася на 4,1%, споживчий попит залишався стійким, про що свідчили високі показники роздрібної торгівлі та секторів послуг.

Внесок м’якої фіскальної політики в зростання ВВП залишався вагомим.

Високі обсяги бюджетного фінансування підтримували галузі промисловості, пов’язані з виробництвом продукції оборонного призначення, а також зумовили зростання ВДВ бюджетних секторів.

ВДВ сектору державного управління та оборони у 2024 році зросла на 2,4%, освіти — на 10,8%, охорони здоров’я — на 4,3%.

Капітальні видатки бюджету на будівництво фортифікацій, ремонти критичної інфраструктури та інші проєкти з відновлення разом з інвестиційними внесками приватного сектору забезпечили високі темпи зростання ВДВ будівництва (на 16,2%).

Стійка робота фінансової системи, у тому числі банків, сприяла поліпшенню результатів фінансового сектору.

У 2024 році зростання ВДВ цього сектору відновилося після дворічного спаду та було найвищим серед видів діяльності (27,4%).

Попри сповільнення порівняно з 2023 роком через складнощі з пошуком замовлень, високими темпами зростала і ВДВ ІТ-галузі (на 8,3%).

УНІАН За матеріалами:

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