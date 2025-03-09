МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2−3% — Finance.ua
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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2−3%

Казна та Політика
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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2−3%
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2−3%
Економіка України зберігає стійкість, але зростання ВВП сповільниться через війну та інфляцію. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.
Про це йдеться у прес-релізі МВФ.
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Економіка України залишається стійкою, незважаючи на три роки війни.

Оцінка реального зростання ВВП

За підсумками 2024 року реальне зростання ВВП оцінюється у 3,5%, однак у 2025 році воно може сповільнитися до 2−3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та тривалі бойові дії.
Інфляція продовжує зростати, сягнувши 12,9% у річному вимірі в січні, що зумовлено передусім зростанням цін на продукти харчування та оплату праці.
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У відповідь Національний банк України підвищив облікову ставку на 150 базисних пунктів із грудня.
Міжнародні резерви України сягнули 43 мільярдів доларів США станом на січень 2025 року, що стало можливим завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці.
Ризики для економіки залишаються надзвичайно високими через невизначеність щодо війни, перспектив миру та подальшого відновлення країни.
Нагадаємо, за даними ІЕД, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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