$15 мільярдів ВВП та податкових надходжень: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екомита ЄС — Finance.ua

$15 мільярдів ВВП та податкових надходжень: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екомита ЄС Сьогодні 06:25

Федерація роботодавців України здійснила економічне моделювання впливу СВАМ на економіку в Україні після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ. Висновки невтішні — вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП. А до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Про це розповіла директор Департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик.

«Моделювання здійснювалося не лише по тим товарним групам, які підпадають під СВАМ, а й враховувалися міжгалузеві зв’язки, що створюють компанії-виробники СВАМ товарів в Україні.

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Результати дослідження показали, що впровадження СВАМ в повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 р. Станом на 2030 — 2034 рр. негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1 — 6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на 8,7 млрд дол. США до 2026 р., 10,9 та 11,3 млрд дол. США до 2030 р. та 2034 р. відповідно (у базових цінах 2023 р.)", — каже вона.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності — воно може становити 2,8 млрд дол. США у 2026 р. і сягнути 3,5 та 3,6 млрд дол. США у 2030 — 2034 р. (у цінах 2023 року).

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала український уряд активізувати переговори з ЄС, та досягти згоди щодо відстрочки дії СВАМ для України, адже у законодавстві ЄС передбачені такі механізми.

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