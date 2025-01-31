У 2024 році росія завдала екологічних збитків об’єктам Міноборони України на понад 42 млрд грн — Finance.ua
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У 2024 році росія завдала екологічних збитків об’єктам Міноборони України на понад 42 млрд грн

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Сума збитків, які завдала росія природному середовищу на об’єктах Міноборони України у 2024 році перевищила 42 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об’єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів рф, та зафіксували такі збитки:
  • засмічення ґрунтів відходами від руйнування — 40 млрд 260 млн 446 тис. 746 гривень;
  • забруднення ґрунтів нафтопродуктами — 1 млрд 564 млн 980 тис. 137 гривень;
  • неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря — 96 млн 850 тис. 34 гривні;
  • збитки, завдані лісовому фонду — 145 млн 293 тис. 946 гривень.
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До робочої групи, яка здійснювала огляд, входили представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки та Державної екологічної інспекції України.
Матеріали з фіксованими фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надали Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування та долучення до відкритих кримінальних проваджень.
За матеріалами:
Finance.ua
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