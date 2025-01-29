У КМДА підрахували збитки через зупинку транспорту під час тривог: втрати сягнули мільярдів — Finance.ua

У КМДА підрахували збитки через зупинку транспорту під час тривог: втрати сягнули мільярдів Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

У КМДА підрахували збитки через зупинку транспорту під час тривог: втрати сягнули мільярдів

У Києві, де вже другий рік поспіль відбувається зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог, місцевий бюджет зазнає мільярдних збитків. Ця проблема стала важливим питанням для влади столиці, і нові розрахунки показують, що такі втрати серйозно впливають на економіку міста.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у 2024 році збитки від вимушених простоїв громадського транспорту в Києві склали близько 8 мільярдів гривень.

У 2025 році очікується ще більша сума втрат, яка може сягнути 9 мільярдів гривень, хоча за попередніми оцінками необхідні витрати можуть перевищити 11 мільярдів гривень.

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Зупинка транспорту під час тривог — це не лише тимчасова незручність для пасажирів, але й значний фінансовий тягар для бюджету міста. Цей захід було ухвалено Радою оборони Києва ще в 2022 році як необхідний для забезпечення безпеки громадян у разі загрози. Однак економічні наслідки зупинки транспорту стали очевидними, і питання перегляду цих рішень зараз активно обговорюється.

На зустрічі в КМДА було також обговорено важливу роль громадського транспорту у забезпеченні стійкості столиці. Окрім забезпечення безпеки, транспорт є ключовим елементом для нормального функціонування міста, а його зупинка під час тривог ускладнює економічний розвиток та життєдіяльність Києва. Влада шукає шляхи оптимізації транспортних витрат, щоб мінімізувати збитки, але зберегти ефективність оборонних заходів.

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У зв’язку з тривалими проблемами, пов’язаними із зупинкою транспорту, в КМДА активно працюють над новими правилами, які дозволять забезпечити баланс між безпекою та економічною стабільністю. Влада розглядає можливість оптимізації роботи транспорту в умовах надзвичайних ситуацій, а також шукає способи забезпечити мінімальне вплив на бюджет міста.

Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог — це необхідний, але фінансово важкий захід. Київ втрачає мільярди гривень через вимушені простої, і влада повинна шукати способи вирішення цієї проблеми, щоб зберегти баланс між безпекою мешканців та економічною стабільністю.

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