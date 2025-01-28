Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги — Finance.ua
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Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги

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Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги
Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги
Зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні. Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні.
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації закликають змінити систему оповіщення про повітряні тривоги.
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У ЄБА зазначають, що узагальнений підхід до повітряних тривог часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи навіть якщо безпосередня загроза у районі розташування підприємства відсутня.
«Простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок», — наголошують у Асоціації.

Що пропонує бізнес

Запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів. Зрештою це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній.
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ЄБА пропонує розглянути можливість запровадження таргетованої системи оповіщення та напрацювати рішення, яке збалансовано врахує інтереси бізнесу та суспільства, сприятиме стабільній діяльності підприємств, при цьому зберігатиме фокус на безпеці працівників.
«Водночас для бізнесу безпека людей завжди була і залишається першочерговим пріоритетом. Зупинка виробничих процесів на час тривог є необхідним заходом для мінімізації ризиків для життя і здоров’я співробітників. Тому надзвичайно важливо, щоб бізнес відповідально дотримувався рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації роботи під час повітряних тривог, а Національна поліція України та місцеві військові адміністрації забезпечували контроль за їх виконанням», — додали в ЄБА.
За матеріалами:
Finance.ua
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