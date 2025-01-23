Бізнес-лідери очікують на закінчення війни або її активної фази в 2025 році — Finance.ua

Бізнес-лідери очікують на закінчення війни або її активної фази в 2025 році Сьогодні 11:29

Бізнес-лідери очікують на закінчення війни або її активної фази в 2025 році

Керівники великих компаній зосереджені та оптимістично налаштовані щодо завершення війни в Україні або припинення її активних бойових дій у 2025 році.

Про це заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами бізнесу.

Свириденко повідомила, що на зустрічі обговорювали нові інвестиції в розмірі 450 млн євро, що свідчить про прогрес і активні дискусії щодо України.

Міністерка вважає, що всі в світі розуміють необхідність гарантій безпеки для України, які фактично є важливим аспектом для приватного сектора. На її думку, великі компанії повинні обговорювати ці гарантії зі своїми урядами, щоб визначити, що саме вони можуть забезпечити.

Це, за її словами, дасть компаніям впевненість у здійсненні інвестицій в Україну.

«Тому я хочу закликати ці компанії: ви можете змінювати світовий порядок, не чекайте, доки політики або інші будуть тиснути. І я гадаю, що бізнес може бути рушієм», — заявила Свириденко.

Крім того, Свириденко наголосила, що для перемоги в війні Україні необхідна стійка економіка, яка ефективно функціонує, а також постійні потоки інвестицій. Вона пояснила, що для цього можуть бути використані різні інструменти, такі як експортно-кредитні агенції та банки розвитку з різних країн.

Свириденко підкреслила важливість зосередження уваги на цій діяльності, оскільки без гарантій безпеки не буде впевненості в майбутньому.

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