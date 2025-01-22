Трамп доручив спецпосланцю США Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, — WSJ Сьогодні 10:29

Трамп доручив спецпосланцю США Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, — WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США з України та росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.

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Як пише видання, роль Келлога як спеціального посланника в Україні, ймовірно, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак домовитися з російським диктатором володимиром путіним виявиться значно складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії.

Зазначається, що росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом. Водночас Кремль припускає, що взаєморозуміння між Трампом і путіним може призвести до покращення відносин між рф та США за президентства Трампа. Зокрема, Трамп і Путін заявили, що наразі не провели особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом.

На думку колишнього радника з нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джона Болтона, Трамп на майбутніх переговорах може змусити Київ піти на руйнівні поступки москві. «Я думаю, що путін знає, як грати з Трампом, а Келлог навряд чи стане стримуючим фактором проти впливу путіна», — зазначив Болтон.

«Він просто робитиме те, що скаже йому Трамп. Він може короткочасно протестувати, але Трамп обрав Келлога не за його незалежні судження», — додав Болтон.

Колишні колеги Келлога пояснюють, що його призначили посланцем в Україні після того, як він у співавторстві написав мирний план, який критикував адміністрацію Джо Байдена за повільне надання військової допомоги та водночас звинувачував її у провокуванні москви шляхом підштовхування Києва до вступу в НАТО.

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Цей план було опубліковано аналітичним центром America First Policy Institute, що підтримує політику Трампа. У ньому закликали до припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів із застосуванням «пряників і батогів», щоб змусити росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Що передбачав план Келлога

У виданні нагадали, що план Келлога рекомендував НАТО почекати з прийняттям України до Альянсу та запропонувати росії послаблення санкцій в обмін на підписання мирної угоди. План також передбачав припинення військової допомоги Києву, якщо український уряд не погодиться на мирні переговори.

У WSJ зазначили, що кремлівські чиновники висміяли цей план як безперспективний.

Водночас політолог і експерт із питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс назвав Келлога серйозним аналітиком, чия присутність в оточенні Трампа покликана надати ваги ухваленню рішень щодо України в Білому домі. Проте Джонс зауважив, що особисті нападки кремля на Келлога і його план не обіцяють нічого доброго для будь-якої угоди.

«Переговори ще навіть не розпочалися, а вони вже атакують американця, який бере в цьому провідну участь. Це не виглядає сприятливим для переговорів або навіть для припинення вогню», — зазначив він

Можливі переговори росії та України

Останнім часом на Заході почали порушувати питання щодо можливих переговорів між Україною та росією. Зокрема, це стало актуальним після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатів Америки.

Сам Трамп підтримує ідею якнайшвидшого припинення бойових дій і переходу до діалогу. Він вважає, що український президент Зеленський налаштований на досягнення мирної угоди з росією. Але Трамп також, найімовірніше, введе нові санкції проти росії. Це буде в разі, якщо російський диктатор путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

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