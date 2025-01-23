Трамп закликав рф укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції» — Finance.ua
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Трамп закликав рф укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»

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Трамп закликав рф укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав рф укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Президент США Дональд Трамп заявив, що любить російський народ та не хоче завдати шкоди рф, однак не матиме іншого вибору, як запровадити «високі податки, тарифи та санкції» на товари з росії, якщо москва не піде на угоду про мир в Україні.
Про це він написав у середу на власній сторінці в Truth Social.
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«Я не хочу завдати шкоди росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом путіним — і це попри фальсифікації радикальних лівих «росія, росія, росія», — написав Трамп.
При цьому він наголосив, що саме росія допомогла перемогти у Другій світовій війні, «втративши тоді майже 60 мільйонів життів».
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«З огляду на це, я зроблю росії, чия економіка занепадає, а також президентові рутіну дуже велику послугу. Заспокойтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну! Буде лише гірше, якщо ми не укладемо „угоду“, і невдовзі у мене не буде іншого вибору, крім як запровадити високі податки, тарифи й санкції на все, що продається з росії Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям», — заявив 47-й президент США.
Він знову повторив, що ця війна ніколи не почалася б, якби він був президентом.
«Ми можемо зробити це в легкий або складний спосіб, і легкий спосіб завжди кращий. Настав час „укладати угоду“. Жодне життя більше не має бути втрачене!» — наголосив Трамп.
За матеріалами:
Європейська правда
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