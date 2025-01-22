Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни — Finance.ua

Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни Сьогодні 11:12 — Світ

Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни

Запровадження нових санкцій проти рф є «цілком імовірним», якщо очільник кремля володимир путін відмовиться від переговорів про завершення війни в Україні.

Про це 21 січня сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі, пише Bloomberg

Трамп сказав, що розраховує незабаром поговорити з путіним і готовий зустрітися з ним «у будь-який час», коли цього захоче російська сторона.

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Президент України Володимир Зеленський хоче миру, нагадав Трамп, але наголосив, що «для танго потрібні двоє». «Подивимося, що вийде», — сказав Трамп, додавши, що вважає путіна «розумним».

Президент США не виключив, що продовжить надавати військову допомогу Україні.

«Ми вивчаємо це питання», — сказав він. Водночас він звинуватив ЄС у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України.

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Трамп розповів, що під час нещодавньої розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його посприяти завершенню російсько-української війни.

«Я сказав, вам слід це залагодити. Тому що він [Сі] не дуже багато зробив у цьому напрямку. У нього багато влади, як і в нас», — наголосив Трамп.

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