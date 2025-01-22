Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни — Finance.ua
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Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни

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Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни
Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо путін відмовиться від переговорів про завершення війни
Запровадження нових санкцій проти рф є «цілком імовірним», якщо очільник кремля володимир путін відмовиться від переговорів про завершення війни в Україні.
Про це 21 січня сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі, пише Bloomberg.
Трамп сказав, що розраховує незабаром поговорити з путіним і готовий зустрітися з ним «у будь-який час», коли цього захоче російська сторона.
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Президент України Володимир Зеленський хоче миру, нагадав Трамп, але наголосив, що «для танго потрібні двоє». «Подивимося, що вийде», — сказав Трамп, додавши, що вважає путіна «розумним».
Президент США не виключив, що продовжить надавати військову допомогу Україні.
«Ми вивчаємо це питання», — сказав він. Водночас він звинуватив ЄС у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України.
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Трамп розповів, що під час нещодавньої розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його посприяти завершенню російсько-української війни.
«Я сказав, вам слід це залагодити. Тому що він [Сі] не дуже багато зробив у цьому напрямку. У нього багато влади, як і в нас», — наголосив Трамп.
За матеріалами:
Forbes.ua
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