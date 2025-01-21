Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа

Технології&Авто
60
Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа
Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа
Акції деяких великих європейських автовиробників різко впали у вівторок на тлі невизначеності щодо можливих нових тарифів після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.
Про це пише Reuters.
Трамп не став негайно вводити тарифи, як обіцяв раніше, але заявив, що розглядає можливість введення 25% мита на імпорт з Канади і Мексики з 1 лютого через нелегальних іммігрантів і фентаніл, який перетинає кордон США.
Європейські автовиробники, такі як Stellantis і Volkswagen, мають заводи в Мексиці, які виробляють автомобілі для американського ринку.
Акції Stellantis, впали приблизно на 2%. Німецькі Volkswagen, BMW і Mercedes, знизилися на 1,2−1,6%.
Читайте також
Занепокоєння щодо тарифів також вплинуло на іспанський банк BBVA, найбільшим ринком збуту якого є Мексика. Акції банку впали на 1,6% в Мадриді, оскільки мексиканський песо ослаб більш ніж на 1% стосовно долара.
Підкреслюючи потенційні ризики для європейських експортерів, Трамп також висунув ідею універсальних тарифів, але заявив, що Сполучені Штати ще не готові до такого кроку.
Представник Volkswagen заявив, що концерн занепокоєний шкідливим економічним впливом запропонованих американських тарифів на споживачів та автомобільну промисловість.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.