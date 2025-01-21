Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа — Finance.ua

Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа Сьогодні 21:38 — Технології&Авто

Акції європейських автовиробників падають після інавгурації Трампа

Акції деяких великих європейських автовиробників різко впали у вівторок на тлі невизначеності щодо можливих нових тарифів після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це пише Reuters.

Трамп не став негайно вводити тарифи, як обіцяв раніше, але заявив, що розглядає можливість введення 25% мита на імпорт з Канади і Мексики з 1 лютого через нелегальних іммігрантів і фентаніл, який перетинає кордон США.

Європейські автовиробники, такі як Stellantis і Volkswagen, мають заводи в Мексиці, які виробляють автомобілі для американського ринку.

Акції Stellantis, впали приблизно на 2%. Німецькі Volkswagen, BMW і Mercedes, знизилися на 1,2−1,6%.

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Занепокоєння щодо тарифів також вплинуло на іспанський банк BBVA, найбільшим ринком збуту якого є Мексика. Акції банку впали на 1,6% в Мадриді, оскільки мексиканський песо ослаб більш ніж на 1% стосовно долара.

Підкреслюючи потенційні ризики для європейських експортерів, Трамп також висунув ідею універсальних тарифів, але заявив, що Сполучені Штати ще не готові до такого кроку.

Представник Volkswagen заявив, що концерн занепокоєний шкідливим економічним впливом запропонованих американських тарифів на споживачів та автомобільну промисловість.

Економічна Правда За матеріалами:

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