Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит — Finance.ua

Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит Сьогодні 16:44

Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо хоче уникнути запровадження митних тарифів.

Про це повідомляє Bloomberg

«Єдине, що вони можуть зробити швидко — це купити наші нафту і газ. Ми влаштуємо це за допомогою тарифів, або їм доведеться купувати наші нафту і газ», — сказав Трамп журналістам у Білому домі після своєї інавгурації.

Зазначається, що Європейський Союз та деякі азійські уряди розглядають можливість закупівлі більшої кількості енергоносіїв у найбільшого у світі експортера нафти і СПГ. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року висунула ідею про те, що імпорт зі США може замінити споживання російського скрапленого газу.

Трамп прагне активізувати розвиток американської енергетики, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично блокувала буріння в більшості прибережних вод США. Він також скасував заборону на затвердження нових заводів з експорту СПГ, накладену адміністрацією Джо Байдена.

«Ми збираємося заробити багато грошей на енергетиці. Ми маємо більше, ніж будь-хто інший», — заявив Трамп.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.