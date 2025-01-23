Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)

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Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)
Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)
За даними Єдиного державного реєстру, 1109 нових компаній було відкрито іноземними громадянами за весь 2024 рік. Це на 24% менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Опендатабот.
У порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%.
Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)
Громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини — 201 бізнес. Наслідують громадяни Польщі — 90 компаній та США — 89 бізнесів.
Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)
Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві — 542 (48.9%). Також популярними регіонами стали Львівщина — 137 компаній (12.4%) та Одещина — 122 компанії (11%).
Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)

Чим займаються компанії

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9.8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7.8%).
Іноземці з яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні (інфографіка)
Як кажуть в Опенддатаботі, серед новостворених компаній минулоріч, найбільший статутний капітал має ТОВ «ДВЛ УКР» із Києва. Її кінцевий бенефіціар — громадянин Франції, а сума статутного капіталу склала 1,18 млрд гривень. У топі також ТОВ «ТРЕЙД СОЛЮШИНЗ» (456,7 млн грн) та ТОВ «ДК КИЇВ АУТЛЕТ» (335,6 млн грн), власником яких є громадянин Чехії.
Окрім цього, серед зареєстрованих компаній є ті, які мають зв’язки із відомими українськими ФПГ. Це «Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед» — власник компанії громадянин Греції, проте компанія належить до групи родини Льовочкіних. Також «АП Біоенергетичний комплекс» має власників з громадянством США та Австрії, проте пов’язана з концерном АВЕК (група Фельдмана).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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