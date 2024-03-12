Для аеропортів придумають спеціальні правила на випадок повітряних тривог — Finance.ua

Для аеропортів придумають спеціальні правила на випадок повітряних тривог Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Для аеропортів придумають спеціальні правила на випадок повітряних тривог

Після того, як в Україні будуть відновлені цивільні перельоти, аеропорти самостійно вирішуватимуть, як їм діяти під час повітряних тривог. Втім, ці рішення має затвердити відповідний регулятор.

Про це в коментарі Oboz.ua розповів експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. Він зазначив: надалі ці повноваження можуть бути розширені - проте лише після відповідного звернення самих підприємств.

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«Кожне авіаційне підприємство має розробити свої підходи, регламенти, процедури — відповідно до існуючих європейських норм і правил, які в Україні вже більшою мірою імплементовані. І запропонувати їх регулятору, який має оцінити, наскільки вони адекватні, наскільки враховують існуючі ризики, зокрема ризики безпеки — і вже на основі цього давати чи не давати дозвіл на виконання тих чи інших операцій», — пояснив експерт.

Які вимоги висуватимуть до аеропортів

Ідеться про низку параметрів безпеки, які будуть висуватися до аеропортів. Зокрема:

чи може аеропорт, що претендує на відкриття, забезпечити необхідну кількість укриттів;

чи підготовлений його персонал — тобто чи знає він, як діяти під час тривоги.

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Водночас, зазначив Долінце, аеропорти мають самостійно розробляти підходи до безпеки у зв’язку з впровадженням Україною європейських регламентів та стандартів самоврядування в авіаційній галузі. Які, на відміну від радянських, що діяли раніше, «не передбачають сильного втручання держави в операційні процеси».

Які аеропорти відкриють першими

Аеропорти Києва (Бориспіль, Жуляни) та Львова є головними претендентами на відкриття для відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. Втім, на кого саме впаде вибір, залежить від їхньої готовності та наявності навченого персоналу, необхідних укриттів тощо.

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«Виходячи зі стану та готовності кожного окремо взятого аеропорту можна буде говорити про можливість відкриття або часткового відкриття. І, зрозуміло, там може це бути або аеропорт Львова, або інший аеропорт, або аеропорти Києва», — резюмував він.

При цьому говорити про якісь конкретні терміни відновлення пасажирського авіасполучення, за його словами, поки не можна.

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