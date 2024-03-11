Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень — Finance.ua

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв'ю РБК-Україна

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Міністр розповів, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. За його словами, українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.

«Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», — сказав Кубраков.

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Він пояснив, що прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. За його словами, Україна багато часу проводила і проводить у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, яку у більшості очолюють в минулому військові люди.

Відповідаючи на запитання, йдеться про відкриття одного аеропорту чи кількох, Кубраков розповів, що на рівні планів є різні сценарії. За його словами, важливо почути перший офіційний зворотній зв’язок від регуляторів.

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Він додав, що насправді є європейські авіакомпанії, які «дуже цікавляться, дуже хочуть, і кажуть, що будуть першими». Водночас міністр не захотів їх називати.

На уточнююче запитання щодо бажання Ryanair відновити авіаперевезення, Кубраков сказав: «Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок».

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Говорячи про українські авіакомпанії, міністр розповів, що перемовини так само ідуть з трьома компаніями.

«І вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», — сказав Кубраков.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» вилетів перший цивільний літак з часу повномасштабного вторгнення.

Довідка Finance.ua:

раніше керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Ігор Рябоконь заявив, що аеропорт «Бориспіль» зможе відновити роботу за три тижні, як тільки в Україні буде достатньо безпечно;

секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки.



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