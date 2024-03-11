Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень

Казна та Політика
27
Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень
Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС про відновлення пасажирських авіаперевезень
Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
Про це віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Читайте також
Міністр розповів, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. За його словами, українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.
«Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», — сказав Кубраков.
Читайте також
Він пояснив, що прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. За його словами, Україна багато часу проводила і проводить у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, яку у більшості очолюють в минулому військові люди.
Відповідаючи на запитання, йдеться про відкриття одного аеропорту чи кількох, Кубраков розповів, що на рівні планів є різні сценарії. За його словами, важливо почути перший офіційний зворотній зв’язок від регуляторів.
Читайте також
Він додав, що насправді є європейські авіакомпанії, які «дуже цікавляться, дуже хочуть, і кажуть, що будуть першими». Водночас міністр не захотів їх називати.
На уточнююче запитання щодо бажання Ryanair відновити авіаперевезення, Кубраков сказав: «Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок».
Читайте також
Говорячи про українські авіакомпанії, міністр розповів, що перемовини так само ідуть з трьома компаніями.
«І вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», — сказав Кубраков.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» вилетів перший цивільний літак з часу повномасштабного вторгнення.

Довідка Finance.ua:

  • раніше керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Ігор Рябоконь заявив, що аеропорт «Бориспіль» зможе відновити роботу за три тижні, як тільки в Україні буде достатньо безпечно;
  • секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.