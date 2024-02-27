Коли відкриється «Бориспіль»? Данілов дав оцінку заявам урядовців — Finance.ua

Коли відкриється «Бориспіль»? Данілов дав оцінку заявам урядовців Сьогодні 21:37 — Казна та Політика

Коли відкриється «Бориспіль»? Данілов дав оцінку заявам урядовців

Очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки.

Про це в коментарі УНН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, Данілов наголосив, що повітряний простір буде закритий до того моменту, поки не буде відповідних гарантій безпеки. Зокрема, над ними також працюють закордонні партнери.

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«Ніхто (повітряний. — Ред.) простір не відкриє, якщо не буде гарантій безпеки — це природна річ. На сьогодні працюють в тому числі закордонні наші друзі з цього приводу. Як тільки будуть готові відповідні процедури ми відразу з вами можемо до цього повертатися», — сказав Данілов.

Також Данілов заявив, що також має бути розв’язане питання зі страхуванням польотів.

«Якщо питання безпеки не буде закрите, якщо не буде закрите питання страхування, якщо ми не будемо розуміти, в який спосіб це все буде відбуватися, то вкрай складно все це буде вирішувати», — розповів він.

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Нагадаємо, на Форумі «Україна. Рік 2024» Олександр Кубраков, віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури заявив , що Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору. Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, відмітив він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» вилетів перший цивільний літак з часу повномасштабного вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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