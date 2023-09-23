Де і на чому літають українські авіакомпанії, доки небо України закрите — Finance.ua

Де і на чому літають українські авіакомпанії, доки небо України закрите Вчора 17:05 — Фондовий ринок

Де і на чому літають українські авіакомпанії, доки небо України закрите

Повітряний простір України закритий для польотів цивільної авіації через війну. Але три українські авіакомпанії продовжують літати за кордоном.

У вересні 2023 року за кордоном виконують польоти три великі українські авіакомпанії: SkyUp, «Роза Вітрів» і Skyline Express, що раніше називалася Azur Air Ukraine.

Авіакомпанія SkyUp експлуатує дев’ять авіалайнерів — два Boeing 737−700 та сім Boeing 737−800. Ще два Boeing 737−800 офіційно значаться у флоті: навесні один із них згорів в аеропорту Хартума під час заворушень у Судані, про стан іншого невідомо.

Перевізник співпрацює з різними авіакомпаніями та виконує рейси під своїми позивними. У вересні 2023 року авіакомпанія виконувала чартерні рейси турецької авіакомпанії Tailwind Airlines, Corendon Dutch Airlines (Нідерланди), HiSky (Молдова), FlyEgypt, перевозячи туристів із міст Європи на курорти Туреччини, Єгипту та Європи.

Також SkyUp виконував регулярні рейси на замовлення Tunisair (національний перевізник Тунісу) та возив пасажирів регулярних рейсів молдавської авіакомпанії Flyone з Кишинева.

За своїми позивними SkyUp виконував польоти між Тель-Авівом та Кишиневом. Цим маршрутом паломники-хасиди літають для відвідування Умані.

Авіакомпанія «Роза Вітрів» відновила польоти у 2023 році на авіалайнерах із флоту МАУ. За даними державного реєстру повітряних суден України, у флот «Троянди Вітрів» перейшли три літаки: Embraer 190, Boeing 737−800, Boeing 737−900ER. Авіакомпанія МАУ не виконує польоти з вересня 2022 через конфлікт акціонерів.

Skyline Express Airlines

Skyline Express літає на двох літаках Boeing 757−300, які авіакомпанія отримала в 2023 році — вже після широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Ці повітряні судна зареєстровані в Україні під номерами UR-SLB та UR-SLE та належать турецькій кампанії.

На Boeing 757−300 Skyline Express літає з аеропортів Польщі на морські курорти — до Єгипту, Туреччини, Греції та Болгарії.

Примітно, що Boeing 757−300 з українською реєстрацією є найбільшими вузькофюзеляжними літаками, які зараз літають із Польщі. Вони можуть брати на борт до 275 туристів. Така місткість робить їх ідеальними для перевезень туристів популярними маршрутами.

«Роза Вітрів» (Windrose)

«Роза Вітрів» відновила активну діяльність у 2023 році, проте не на своїх літаках, а на авіалайнерах з флоту МАУ.

За даними державного реєстру повітряних суден України, з парку МАУ у флот «Рози Вітрів» перейшли три літаки різних типів: один Embraer 190 з номером UR-EMA, Boeing 737−800 UR-PSF, Boeing 737−900ER UR-PSI.

Публічно жоден із двох авіаперевізників ніяк не коментував таку перереєстрацію. Більше того, сама МАУ з осені 2022 року припинила польоти через конфлікт акціонерів — Арона Майберга та Ігоря Коломойського.

Ймовірно, переведення літаків пов’язане з тим, що Ігор Коломойський має більший вплив на «Розу Вітрів», і це дозволило задіяти літаки, що простоювали, які також можуть мати відношення до сфери впливу цього бізнесмена.

Embraer 190 UR-EMA літає під позивними державної авіакомпанії Чорногорії Air Montenegro з Тівату до міст Європи. При цьому рейси обслуговують українські пілоти та бортпровідники.

SkyUp

SkyUp зараз є найбільшою українською авіакомпанією за розміром літаючого флоту та експлуатує одразу дев’ять повітряних суден.

Авіаперевізник літає на двох літаках Boeing 737−700 з реєстраціями UR-SQD, UR-SQE та семи Boeing 737−800 з реєстраціями UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQG, UR-SQO, UR UR-SQQ.

SkyUp максимально диверсифікував свою діяльність, співпрацюючи з різними авіакомпаніями, а також виконуючи рейси під своїми позивними.

У вересні 2023 року SkyUp виконував чартерні рейси турецької авіакомпанії Tailwind Airlines, нідерландської Corendon Dutch Airlines, молдавської HiSky, єгипетської FlyEgypt, перевозячи туристів із міст Європи на курорти Європи, Туреччини та Єгипту.

Також SkyUp здійснював регулярні рейси на замовлення національного авіаперевізника Тунісу Tunisair та возив пасажирів регулярних рейсів молдавської авіакомпанії Flyone з Кишинева.

Під власними позивними SkyUp літав між Тель-Авівом та Кишиневом. Цим маршрутом користуються паломники-хасиди для відвідин Умані.

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