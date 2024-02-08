Третина збанкрутувала: як працюють українські авіакомпанії в умовах війни — Finance.ua

Третина збанкрутувала: як працюють українські авіакомпанії в умовах війни Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

Третина збанкрутувала: як працюють українські авіакомпанії в умовах війни

Пасажирськими авіаперевезеннями в Україні, за даними YC. Market, займаються 362 юрособи. Це 307 компаній та 55 ФОПів. Третина українських авіакомпаній за період 2004−2023 рр. або припинила свою діяльність, або збанкрутувала, чи перебуває в стані припинення.

Серед майже пів сотні фірм, що подали фінансову звітність за 2022 рік, найменше заробило ТОВ Малага Ейр — 1,5 тис. грн. Найбільшу виручку вказала Авіакомпанія Скайап — майже 3 млрд грн, йдеться в дослідженні YouControl

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Авіакомпанія Скайап потрапила до найбільших авіакомпаній за виручкою 2022 року із показником у 2 756,8 млн грн. А за третій квартал 2023-го — 3 233,8 млн грн. Виручка за 3 квартали 2023-го перевершила виручку за 12 місяців 2022 року, що свідчить про ймовірну зміну бізнес-моделі та переорієнтування з українського на закордонні ринки.

На другому місці знаходиться ПрАТ Авіакомпанія Українські вертольоти. Компанія заробила 2 709,9 млн грн за 2022-й та 2 884,9 млн грн за 9 місяців 2023 року.

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До трійки найбільших пасажирських авіаперевізників також потрапила Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України. Виручка у 2022 році становила 1 755,9 млн грн, за 3 квартали 2023 року — 5,3 млн грн.

Відбулося падіння в доходах МАУ на 99%. Індекс FinScore показує незадовільний рівень фінансової стійкості компанії та високу ймовірність несприятливих фінансових наслідків. З кінця 2023 року порушено справу про банкрутство.

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Авіаційна компанія Роза вітрів — виручка у 2022 році склала 772,1 млн грн, а за 3 квартали 2023-го — 719,5 млн грн.

Авіакомпанія Скайлайн Експрес — у 2022-му її виручка склала пів мільярда грн, а у 3 кварталі 2023 року — 368,9 млн грн.

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До десятки найбільших авіакомпаній потрапило і приватне акціонерне товариство Авіакомпанія Константа, що у 2022 році мало дохід у розмірі 233,7 млн грн, за 3 квартали 2023 року — 150,1 млн грн.

Авіакомпанії Хорс та Камус Ейр потрапили під санкції РНБО в жовтні 2021-го. Українські обмежувальні заходи діють до 29.10.2024 року. Згадані юрособи також додані до санкційного списку США (OFAC SDN List) за надання допомоги іранським та іракським авіакомпаніям через надання літаків та послуг (іранській авіакомпанії Caspian Air та іракській авіакомпаніям Al-Naser Airlines).

Інфографіка: YouControl

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