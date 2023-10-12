Затримок авіарейсів у Європі побільшало на 400%: в чому причини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Затримок авіарейсів у Європі побільшало на 400%: в чому причини

47
Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400% порівняно з попередніми роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Airlines for Europe (A4E) — найбільшої асоціації авіакомпаній ЄС, на яку припадає 70% європейських авіаперевезень.
В середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%, оскільки пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом, йдеться у заяві.
«Розрив між попитом на авіакомпанії та пропускною спроможністю повітряного простору Європи ризикує взагалі не скоротитися, оскільки в ЄС не змогли забезпечити належну пропускну здатність повітряного простору», — попереджає асоціація.
Попередження надійшло після оприлюднення останнього щорічного звіту Органу з оцінки ефективності (PRB) Єдиного європейського неба. Звіт представляє результати моніторингу аеронавігаційних служб Єдиного європейського неба.
«Це не просто звіт; це заклик до дії. Нам потрібно покращити пропускну спроможність повітряного простору Європи, провести реформи в її діяльності для більш ефективної роботи авіакомпаній», — каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор A4E.
Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (АТС), погода та інші причини. Середня затримка вильоту з різних причин склала 19,03 хвилини на рейс. Окрім проблем із пропускною спроможністю аеропорту, постачальники аеронавігаційних послуг (ANSP) виявилися неготовими до відновлення трафіку, а інші постраждали від збоїв у роботі мережі. Згубно вплинув і вплив війни в Україні.
«Значний трафік та високий попит пасажирів продовжуватиме впливати на роботу авіакомпаній і створюватиме незручності мільйонам пасажирів. Цього можна було б легко уникнути, якби в Європі використовували всі доступні засоби для вдосконалення систем і ліквідації зростаючого розриву між попитом і пропускною здатністю в повітряному просторі Європи», — йдеться у заяві.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.