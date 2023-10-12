Затримок авіарейсів у Європі побільшало на 400%: в чому причини — Finance.ua

Затримок авіарейсів у Європі побільшало на 400%: в чому причини Сьогодні 17:21

Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400% порівняно з попередніми роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Airlines for Europe (A4E) — найбільшої асоціації авіакомпаній ЄС, на яку припадає 70% європейських авіаперевезень.

В середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%, оскільки пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом, йдеться у заяві.

«Розрив між попитом на авіакомпанії та пропускною спроможністю повітряного простору Європи ризикує взагалі не скоротитися, оскільки в ЄС не змогли забезпечити належну пропускну здатність повітряного простору», — попереджає асоціація.

Попередження надійшло після оприлюднення останнього щорічного звіту Органу з оцінки ефективності (PRB) Єдиного європейського неба. Звіт представляє результати моніторингу аеронавігаційних служб Єдиного європейського неба.

«Це не просто звіт; це заклик до дії. Нам потрібно покращити пропускну спроможність повітряного простору Європи, провести реформи в її діяльності для більш ефективної роботи авіакомпаній», — каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор A4E.

Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (АТС), погода та інші причини. Середня затримка вильоту з різних причин склала 19,03 хвилини на рейс. Окрім проблем із пропускною спроможністю аеропорту, постачальники аеронавігаційних послуг (ANSP) виявилися неготовими до відновлення трафіку, а інші постраждали від збоїв у роботі мережі. Згубно вплинув і вплив війни в Україні.

«Значний трафік та високий попит пасажирів продовжуватиме впливати на роботу авіакомпаній і створюватиме незручності мільйонам пасажирів. Цього можна було б легко уникнути, якби в Європі використовували всі доступні засоби для вдосконалення систем і ліквідації зростаючого розриву між попитом і пропускною здатністю в повітряному просторі Європи», — йдеться у заяві.

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