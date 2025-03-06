Чехія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року — Finance.ua

Чехія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року Сьогодні 19:15 — Світ

Чехія збільшить витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року

Чеський уряд ухвалив рішення про поступове збільшення оборонних видатків до 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни до 2030 року.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Зазначається, що щороку країна збільшуватиме витрати на оборону на 0,2% валового ВВП до 2030 року. За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіала, до 2026 року оборонний бюджет має досягти 2,2% ВВП, а до 2030 року — 3%.

Рішення уряду відбулося після саміту західних лідерів у Лондоні, під час якого було порушено питання посилення оборонних витрат країн, зокрема на тлі російської війни в Україні.

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Петр Фіала наголосив, що збільшення оборонних витрат є критично важливим для безпеки країни, зазначивши, що Чехія повинна бути готовою захищати себе.

«Міжнародна ситуація дуже складна, ми переживаємо зміни в міжнародному порядку, неподалік від нас йде війна, агресивні режими не приховують своїх амбіцій, і ми повинні вміти захищатися, і ми повинні відповісти на цю ситуацію, поклавши на стіл гроші та зброю», — сказав він.

У свою чергу міністр оборони країни Яна Чернохова розповіла, що витрати спрямують на модернізацію армії, зокрема на нові танки Leopard 2A8 та протиповітряну оборону.

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Водночас опозиція виступила з критикою, стверджуючи, що уряд не має чіткої стратегії щодо використання додаткових коштів.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні пройшов саміт європейських лідерів щодо безпеки та питань війни проти України.

У ньому взяли участь: президент Володимир Зеленський, а також очільники Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генсек НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

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