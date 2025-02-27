У ЄС обговорюють три шляхи для пошуку сотень мільярдів євро на оборону — Bloomberg Сьогодні 19:15 — Світ

У ЄС обговорюють три шляхи для пошуку сотень мільярдів євро на оборону — Bloomberg

У рамках найбільшої безпекової ініціативи в Європейському Союзі з часів холодної війни, блок прагне знайти сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Нова архітектура безпеки почне формуватися на надзвичайній зустрічі європейських лідерів 6 березня.

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Після цього 19 березня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс і головна дипломатка ЄС Кая Каллас повинні оприлюднити нову оборонно-промислову стратегію блоку.

До того часу триватимуть дискусії про збільшення ресурсів блоку на оборону.

За словами співрозмовників, план щодо пошуку коштів на оборону від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн складається з трьох ініціатив.

Перша ініціатива покликана дозволити державам-членам ЄС збільшити витрати шляхом послаблення фіскальних правил. За словами деяких чиновників, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Друга ініціатива полягає у забезпеченні витрат на оборону на рівні ЄС за допомогою нового спільного інструменту. Ці гроші в основному будуть використані для інвестування в загальні проєкти в таких сферах, як протиповітряна оборона, далекобійні можливості, ракети, безпілотники та військовий штучний інтелект.

Деякі високопосадовці ЄС і держав-членів закликають до можливості спільного запозичення, але ця ідея завжди викликає суперечки усередині блоку.

Третя ініціатива полягає в послабленні інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Нині йому дозволено інвестувати лише в товари подвійного призначення. Зміна в цій політиці призведе до додаткового фінансування і від приватних банків.

За словами співрозмовників, крім цих трьох ініціатив, фон дер Ляєн також висунула ідею можливого перерозподілу невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані на відновлення країн блоку після пандемії COVID-19.

Укрінформ За матеріалами:

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