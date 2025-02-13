Глава Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП — Finance.ua

Глава Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП Сьогодні 20:42 — Світ

Глава Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП

Країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП для того, щоб відповідати на загрози в майбутньому, чи коли йдеться про росію, чи про Китай, які мають свої амбіції.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Марком Рютте у четвер.

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«Ми відчуваємо, що Альянс зараз надзвичайно міцний… Президент сказав, що 2% - це недостатньо, країни НАТО повинні витрачати 5% для того, щоб відповідати на загрози в майбутньому, чи це росія, чи Китай, які мають свої амбіції. Нам потрібно створити системи, потрібно створювати боєприпаси, які будуть боєздатними на полі бою. Також хочу додати, що потрібно прискорити процес, щоб члени Альянсу отримали, що потрібно, коли їм потрібно. Це критично важливо», — заявив Гегсет.

Він вважає, що тільки одна людина в світі може посадити російську та українську сторони за стіл перемовин, і це Трамп.

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«Це продемонстрував вчора Президент Дональд Трамп. Він говорив з путіним, Зеленським, і ми впевнені, що його мета — це зупинити вбивство й створити сталий мир на європейському континенті. Ми будемо мати реалістичні, чесні обговорення сьогодні. Ми впевнені, що саме міцний Альянс буде захищати демократичний світ, і, звичайно, Америка буде зберігати лідерство», — сказав Гегсет.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при цьому наголосив, що Альянсу потрібно підняти витрати на оборону.

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«Тому що через 4−5 років ми не зможемо себе захищати, якщо ми цього не зробимо. Очевидно, що США також потребують, щоб ми зробили більше. Ми говоримо про канадців та європейців в НАТО. Ми також будемо говорити про виробництво ВПК, тому що ми недостатньо виробляємо, починаючи від Ісландії до Туреччини. Звичайно, нам потрібно більше отримувати від нашої промислової бази для того, щоб ми наздоганяли Китай та рф», — заявив Рютте.

Рютте раніше заявляв, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша, ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

УНН За матеріалами:

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